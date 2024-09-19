ما المزايا الجديدة التي وصلت إلى سماعات AirPods Pro عبر iOS 18؟

تضيف شركة آبل إلى كل تحديث جديد من نظام iOS بعض المزايا الخاصة بسماعات AirPods اللاسلكية بهدف تعزيز تجربة الاستماع والتمتع بصوت واضح وعالي الجودة. وفي هذا العام سيحصل مستخدمو سماعات AirPods Pro 2 على بعض المزايا الجديدة عبر نظام iOS 18 المتوفر حاليًا لجميع هواتف آيفون المتوافقة.

إليك أبرز 5 مزايا جديدة في سماعات AirPods Pro 2 في نظام iOS 18:

1- مزية عزل الصوت:

مزية عزل الصوت الجديدة هي مزية مصممة لتقليل الضوضاء من الصوت المدخل إلى السماعات وليس الصوت الخارج منها، وهذا يعني أنها تحسن وضوح صوتك للطرف الآخر عند إجراء المكالمات، ويمكنها تقليل شدة الضوضاء حولك في أثناء التحدث، مثل ضوضاء الرياح وحركة المرور.

2- تحسين التحكم في الصوت التكيفي:

كانت عناصر التحكم في مزية الصوت التكيفي (Adaptive Audio) مقتصرة على تشغيلها أو إيقاف تشغيلها، لكن الآن سيجد المستخدم شريط تمرير لضبط مقدار الضوضاء الذي يود سماعه، فبدلًا من وجود خيار التشغيل وخيار الإيقاف، سيجد المستخدم الآن ثلاثة خيارات عند تفعيل الصوت التكيفي، وهي: الافتراضي (default) أو ضوضاء أقل (less noise) أو ضوضاء أكثر (more noise).

3- إيماءات الرأس للتفاعل مع سيري:

تتيح لك طرق التفاعل الجديدة مع سيري التفاعل مع هاتفك في الأوقات التي لا يمكنك فيها التحدث أو الوصول إلى هاتفك أو لا تريد ذلك؛ وتتضمن طرق التفاعل الجديدة هز الرأس بطريقة تُظهر النفي أو الإيجاب للتفاعل مع الإشعارات، وهذا يعني أنه يمكنك هز رأسك لرفض مكالمة أو الرد عليها في أثناء استخدام سماعات AirPods Pro 2؛ إذ يمكن للتعلم الآلي الذي تدعمه شريحة H2 في السماعات اكتشاف متى تهز رأسك بالإيجاب أو النفي لتحديد ما ترغب في القيام به دون التحدث مع سيري.

4- تحسين الصوت في أثناء اللعب بألعاب الفيديو:

يزود التحديث الجديد سماعات AirPods Pro 2 بأفضل زمن انتقال صوتي لاسلكي قدمته آبل على الإطلاق لتوفير تجربة لعب مميزة، كما يمكن للاعبين أيضًا التمتع بجودة صوت محسنة عند الدردشة في أثناء جلسات اللعب، وذلك بفضل دقة الصوت التي تبلغ 16 بت والتردد الذي يبلغ 48 كيلوهرتز.

5- تحسين مستوى الصوت المخصص:

تقول آبل إنها حسنت مستوى الصوت المخصص على AirPods Pro 2، وهي مزية تضبط مستوى الصوت الذي تستمع إليه عبر AirPods Pro 2 بناءً على التغييرات في الظروف المحيطة وتفضيلات مستوى الصوت لديك، وتتعلم تفضيلاتك بمرور الوقت لضبط التعديلات حسب الحاجة.