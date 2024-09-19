لينكدإن تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي على بياناتك

اختارت لينكدإن حسابات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي دون الحصول على أذن من أصحاب الحسابات.

وأفادت التقارير أن المنصة الاجتماعية المهنية المملوكة لشركة مايكروسوفت قدمت إعداد الخصوصية الجديد ونموذج إلغاء الاشتراك قبل طرح سياسة الخصوصية المحدثة التي تقول إن البيانات من المنصة تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وحدثت لينكدإن منذ ذلك الحين السياسة التي تقول: “قد نستخدم بياناتك الشخصية لتحسين وتطوير وتوفير المنتجات والخدمات، وتطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير وتوفير وتخصيص خدماتنا، واكتساب رؤى بمساعدة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية والاستدلالات، حتى تصبح خدماتنا أكثر صلة وفائدة لك وللآخرين”.

وكتبت لينكدإن عبر صفحة المساعدة أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لأغراض، مثل مزايا مساعد الكتابة، ويمكنك إلغاء الإذن بالتوجه إلى علامة تبويب خصوصية البيانات في إعدادات حسابك والنقر فوق “بيانات لتحسين الذكاء الاصطناعي التوليدي” للعثور على خيار “استخدام بياناتي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد المحتوى” الذي يمكن إيقاف تشغيله لإلغاء الاشتراك.

ووفقًا للمنصة، فإن إلغاء الاشتراك يعني أن لينكدإن وشركاتها التابعة لن تستخدم بياناتك الشخصية أو المحتوى عبر لينكدإن لتدريب النماذج في المستقبل، مع أن هذا لا يؤثر على التدريب الذي حدث سابقًا.

وتقول الأسئلة الشائعة المنشورة لتدريب الذكاء الاصطناعي إنها تستخدم تقنيات تعزيز الخصوصية، ويشمل ذلك تحرير وإزالة المعلومات، للحد من المعلومات الشخصية الواردة في مجموعات البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما تقول أنها لا تدرب نماذجها على بيانات أولئك الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى قواعد خصوصية البيانات في تلك المناطق.

وتضيف صفحة الأسئلة الشائعة: “كما هو الحال مع معظم المزايا عبر لينكدإن، عندما تتفاعل مع منصتنا، فإننا نجمع ونستخدم أو نعالج البيانات بخصوص استخدامك للمنصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية، وقد يشمل هذا استخدامك للذكاء الاصطناعي التوليدي أو مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى، ومنشوراتك ومقالاتك، ومدى تكرار استخدامك لمنصة لينكدإن، وتفضيلات اللغة، وأي ملاحظات قد تكون قدمتها إلى فرقنا”.

ويُعد خيار “استخدام بياناتي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد المحتوى” مخصصًا للبيانات المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع أن لينكدإن تستخدم أدوات أخرى للتعلم الآلي لا تولد محتوى من أجل أشياء، مثل التخصيص والإشراف.

ومن أجل إلغاء استخدام بياناتك لتدريب الأدوات الأخرى للتعلم الآلي، يجب عليك ملء نموذج الاعتراض على معالجة البيانات عبر لينكدإن.

وتأتي خطوة لينكدإن الجديدة بعد أيام فقط من اعتراف ميتا بجمعها لبيانات المستخدم غير الخاصة من أجل تدريب النماذج منذ عام 2007.