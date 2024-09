قفزة نوعية في الحوسبة الكمية.. معهد الابتكار التكنولوجي يطلق منصة “كيبو”

أطلق معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، منصة (كيبو) Qibo، المفتوحة المصدر المتخصصة في الحوسبة الكمية، التي طورها فريق من مركز بحوث الكوانتوم، التابع للمعهد بالتعاون مع نخبة من الباحثين من مختلف أنحاء العالم.

تُعدّ منصة (كيبو) أداة فعّالة وسهلة الاستخدام، لإجراء أنشطة المحاكاة الكمية، وتسمح لمستخدميها بتشغيل الحواسيب الكمية وغيرها من الأجهزة الكمية، من خلال التعليمات البرمجية البسيطة بلغة بايثون.

وتدعم المنصة الخوارزميات الكلاسيكية والكمية، مما يجعل من استخدامها أداة سهلة ويعتمد عليها في عمليات البرمجة الكمية والأبحاث، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التطبيقات وهي أيضًا متوافقة مع العديد من أنظمة التحكم الكمّي المتوفرة في الأسواق وغيرها من الأنظمة المفتوحة المصدر، ويمكنها التكيف مع مختلف البيئات التجريبية مثل الكيوبت الفائقة التوصيل.

يتسم البرنامج التشغيلي للمنصة، بمرونته واستخداماته المتعددة، إذ يوفر 3 نماذج مخصصة للمحاكاة الكمية سواء للأجهزة الكلاسيكية أو لأنظمة التحكم الكمّي أو المعايرة، مما يجعلها أداة قيمة للباحثين والعلماء والطلاب في قطاعات متعددة مثل: القطاع المالي والذكاء الاصطناعي والكيمياء الكمية والهندسة.

وقال البروفيسور خوسيه إيغناسيو لاتوري، كبير الباحثين في مركز بحوث الكوانتوم التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي: “تأتي منصة كيبو في طليعة جهود الابتكار في مجال الحوسبة الكمية، وهي مصممة لدعم مستخدميها من طلاب ومتخصصين وباحثين في مجال الحوسبة الكمية التطبيقية”.

Step into the next generation of quantum computing with Qibo, the open-source platform built for both classical and quantum algorithms. Developed with global experts, Qibo makes quantum programming easier.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة (كيبو) عمل على تطويرها 45 باحثًا من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، بدعم من المركز الوطني للحوسبة الكمية في سنغافورة، ومعهد العلوم والتكنولوجيا الكمية الوطني في إيطاليا، ومركز كوانتوم في إسبانيا ومختبر سيرن.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: “تمثل منصة كيبو المميزة قفزة نوعية في جهود إتاحة تكنولوجيا الحوسبة الكمية للباحثين والمطورين في مختلف أنحاء العالم، وهي قادرة على دفع جهود الابتكار في مجالات واسعة ومتعددة مثل التشفير وعلم المواد”.

وتُعدّ منصة (كيبو) إنجازًا علميًا وتكنولوجيًا بارزًا، فهي تفتح آفاقًا جديدة في مجال الحوسبة الكمية، وتجعل هذه التكنولوجيا المتقدمة في متناول المزيد من الباحثين والمطورين حول العالم. من المتوقع أن تساهم هذه المنصة في تسريع وتيرة التقدم في العديد من المجالات.

الجدير بالذكر أن معهد الابتكار التكنولوجي، سيستضيف نخبة من العلماء وكبار الباحثين والخبراء العالميين في مجال تكنولوجيا الكوانتوم في (ندوة تكنولوجيا الكم) المميزة، التي ستُقام في العاصمة الإماراتية في شهر يناير المقبل. وتأتي هذه الندوة تأكيدًا لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع عجلة الابتكار وتعزيز مكانتها مركزًا رائدًا للبحوث العلمية المتطورة.

