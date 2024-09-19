“فيرسيس” و”أنالوج” تعلنان مشروع للمدن الذكية في أبوظبي

أعلنت شركة فيرسيس (VERSES)، وهي شركة الحوسبة المعرفية المتخصصة في أنظمة الجيل التالي الذكية، أول مشروع في سلسلة من مشاريع المدن الذكية المشتركة بالتعاون مع شركة (أنالوج)، وهي الشركة المتخصصة في حوسبة الحافّة وتركّز في ربط الأشخاص والأماكن والأشياء بسلاسة باستخدام أجهزة استشعار ذكية وأجهزة الواقع المختلط.

ويهدف هذا المشروع إلى محاكاة إدارة أسطول سيارات الأجرة في أبوظبي، لتقليل الازدحام والانبعاثات من خلال توظيف منصة (جينيوس) Genius، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة واتخاذ قرارات ذكية لتحسين عمليات أسطول سيارات الأجرة.

أهداف المشروع:

يسعى هذا المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، من بينها:

زيادة كفاءة الأسطول: من خلال تحديد أفضل أوقات العمل لكل سيارة أجرة وتخصيص المهام بشكل أمثل، سيساهم المشروع في زيادة عدد الرحلات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

من خلال تحديد أفضل أوقات العمل لكل سيارة أجرة وتخصيص المهام بشكل أمثل، سيساهم المشروع في زيادة عدد الرحلات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. تحسين تجربة المستخدم: سيساعد المشروع في تقليل وقت الانتظار وتوفير خدمات نقل أكثر سلاسة للمسافرين.

سيساعد المشروع في تقليل وقت الانتظار وتوفير خدمات نقل أكثر سلاسة للمسافرين. الاستدامة: من خلال تحسين إدارة الأسطول وتقليل الازدحام، سيساهم المشروع في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.

من خلال تحسين إدارة الأسطول وتقليل الازدحام، سيساهم المشروع في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. الصيانة الوقائية: ستُستخدم البيانات لتحليل حالة السيارات وتحديد الحاجة إلى الصيانة بشكل سابق، مما يساهم في تقليل الأعطال المفاجئة وزيادة عمر السيارات.

وتعليقًا على ذلك، قال غابرييل رينيه، الرئيس التنفيذي لشركة فيرسيس: “نحن متحمسون لبدء هذا المشروع الأول والشراكة مع أنالوج لتسخير قدرات منصة (جينيوس)، التي تُعدّ الحل الأمثل لتحديات المدن الذكية، فهي قادرة على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات المتنوعة وتقديم تحليلات دقيقة تساعد في تحسين العمليات التشغيلية، ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تمكين أنالوج بالأدوات اللازمة لتحويل هذه البيانات من مصادر مختلفة إلى نموذج موحّد يعتمد عليه وكلاء (جينيوس) باستمرار لتوليد الأفكار والتوصيات، وذلك بهدف توفير كبير في التكاليف وتحسين الكفاءة لمشغلي الأساطيل”.

الشراكة بين فيرسيس وأنالوج:

تُعدّ هذه الشراكة بين فيرسيس وأنالوج خطوة مهمة نحو بناء مدن ذكية مستدامة، إذ تجمع الشركتان بين خبرتهما في مجال الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة لتوفير حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه المدن.

وستتمكن شركة أنالوج من متابعة ديناميكيات المنظومة العامة للمدينة والاستجابة لها بشكل أفضل، مع تأثير إيجابي على عدة جوانب، بما يشمل: تحسين حركة المرور وتقليل تلوّث الهواء، وذلك من خلال الجمع بين مصادر البيانات المتباينة لحظيًا ضمن نموذج احتمالي عالمي مع الأخذ بالحسبان عوامل مثل الأحداث المحلية والطقس وتفاصيل الأسطول وتفضيلات الموظفين والمتطلبات القانونية وجداول الصيانة والمخزون.

ومن جانبه، قال أليكس كيبمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أنالوج: “إن رؤيتنا لحوسبة الحافة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتماشى مع رؤية فيرسيس لعالم أكثر ذكاءً، إذ نحرص على تسخير قدرات جينيوس لتوفير القيمة التجارية ودعم المهارات البشرية وتبسيط الحياة اليومية”.

وأضاف: “يُعدّ مشروع المدينة الذكية هذا شهادة على التزام أبوظبي بتطوير التكنولوجيا لمعالجة تحديات المجتمع في مجال التنقل والرعاية الصحية والطاقة، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر اتصالًا واستدامة من خلال سلسلة مرتقبة من مشاريع المدن الذكية:.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع التجريبي هو الأول في سلسلة من مشاريع التجارية التي تتوقع الشركتين الممولتين من مجموعة (G42) تطويرها معًا في العاصمة أبوظبي، بعوائد متوقّعة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار تقريبًا.

تخطط الشركتان لتوسيع نطاق هذه الشراكة من خلال توظيف منصة (جينيوس) لتشمل مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية والطاقة، بالتعاون مع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدعوكم غابرييل رينيه، الرئيس التنفيذي لشركة فيرسيس، وأليكس كيبمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أنالوج، لحضور ندوة عبر الإنترنت يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر المقبل، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)، لمناقشة تفاصيل هذه الشراكة الإستراتيجية ومشروع المدينة الذكية.

ويمكنك التسجيل لحضور هذه الندوة عبر هذا الرابط ابتداءً من اليوم وحتى تاريخ انعقادها.