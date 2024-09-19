جارمن تتيح لك تبادل الصور والملاحظات الصوتية عبر الأقمار الصناعية

أعلنت جارمن الجهاز الجديد inReach Messenger Plus، وهو أحد أول أجهزة الاتصال عبر شبكة الأقمار الصناعية Iridium التي توفر إمكانيات الرسائل الصوتية والصور بالإضافة إلى الرسائل النصية وتبادل الموقع واتصالات SOS.

وأصبح دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية موجودًا الآن في هواتف آيفون من آبل و Pixel من جوجل مع التركيز الأساسي على إشعارات الاستجابة للطوارئ والرسائل النصية الأساسية.

وأطلقت جارمن الجيل الأول من inReach Messenger في عام 2022، ولا يزال متاحًا مقابل 300 دولار لأولئك الذين يعتمدون على الرسائل النصية فقط.

ووفقًا لتقرير جارمن الصادر في 2023، استخدم الأشخاص خدمة SOS لمجموعة متنوعة من الأسباب، وكانت حوادث المشي لمسافات طويلة هي الأكثر شيوعًا.

ويستطيع الأشخاص الذي يواجهون مشكلات الآن توفير معلومات إضافية لمستجيبي الطوارئ وإدارة الإسعافات الأولية المفيدة لعلاج المشكلات بفضل inReach Messenger Plus.

ويتميز جهاز inReach Messenger Plus أيضًا بزر SOS يوفر لك اتصالًا بمركز تنسيق طوارئ جارمن العامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتبادل موقعك الحالي تلقائيًا.

ولا تقتصر استخدامات inReach Messenger Plus على إشعارات SOS، إذ يمكنك تبادل صور مغامراتك مع العائلة والأصدقاء عند إقران الجهاز بتطبيق Garmin Messenger عبر هاتفك الذكي، وهي طريقة مفيدة لإخبارهم بأنك بخير وتستمتع بمغامرتك في الهواء الطلق.

وبالإضافة إلى الصور، يمكنك إرسال رسائل صوتية مدتها 30 ثانية ورسائل نصية تصل إلى 1600 حرف، ويشمل ذلك الرموز التعبيرية.

ويمكن تبادل مسارك وموقعك من خلال النظام العالمي لتحديد المواقع حتى يتمكن أفراد الأسرة والأصدقاء من متابعتك في رحلتك.

ويمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى توقعات الطقس عبر الاتصال بجهاز inReach Messenger Plus، مما يجعله أداة حيوية لأولئك الذين يستكشفون العالم.

كما يمكن أيضًا استخدام جهاز inReach Messenger Plus بصفته جهاز اتصال مستقل عبر الأقمار الصناعية.

وفي حال نفاد بطارية هاتفك الذكي أو تعرضت للتلف في حادث، فإنه لا يزال بإمكانك إخطار جهة اتصال بحالتك وتبادل موقعك وبدء رسالة SOS.

ونظرًا إلى متانة جهاز inReach Messenger Plus القوية وتصنيفه المقاوم للماء وفقًا لمعيار IPX7، فمن المرجح أن ينجو من الحوادث مقارنةً بالهواتف الذكية.

وتدوم بطارية جهاز inReach Messenger Plus لمدة تصل إلى 600 ساعة، حتى مع إرسال الجهاز لموقعك كل 10 دقائق. وفي حالة الاستخدام الأقل، يمكن أن تدوم البطارية لأسابيع أو لأشهر، أو لمدة أطول.

وتطرح جارمن الجهاز بسعر قدره 500 دولار مع خطط اشتراك شهرية تبدأ من 15 دولارًا شهريًا. ويمكنك الاشتراك في خطة شهرية أو سنوية، وهي مفيدة للتنزه الموسمي أو الأنشطة الأخرى.