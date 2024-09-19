تعاون “الأمن السيبراني” و”Immersive Labs” لتعزيز البنية التحتية الحيوية

أعلن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة (Immersive Labs)، المتخصصة في مجال المرونة السيبرانية، شراكتهما لاستضافة فعالية محاكاة سيبرانية متقدمة في دبي بتاريخ 9 من أكتوبر 2024، وتهدف هذه الفعالية إلى تزويد المؤسسات بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف البنية التحتية الوطنية الحيوية.

تجربة واقعية لمواجهة التحديات السيبرانية:

ستقدم الفعالية تجربة محاكاة ديناميكية تعكس سيناريوهات هجمات سيبرانية واقعية، مما يتيح للمشاركين فرصة تطبيق المعارف النظرية في بيئة عمل محاكاة. وستوفر الفعالية تقارير تفصيلية حول أداء المشاركين، مما يساعدهم في تحديد نقاط القوة والضعف وتطوير خطط تحسين مستمرة، تعزيز استجاباتهم في حال وقوع هجوم حقيقي.

أهداف الفعالية:

وستقدم فعالية المحاكاة السيبرانية لشركة (Immersive Labs) للحاضرين على جميع المستويات أفضل الممارسات التي يمكنهم تطبيقها في مؤسساتهم ليكونوا على أتم استعداد لمجابهة التهديدات المعقدة للبنية التحتية الوطنية الحيوية.

وستركز الفعالية في تحقيق مجموعة أهداف تشمل:

تعزيز القدرات السيبرانية: تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة. تحسين الاستجابة للحوادث: تدريب المشاركين على كيفية الاستجابة الفعالة للهجمات السيبرانية والتعامل معها بشكل سريع وفعال.

تدريب المشاركين على كيفية الاستجابة الفعالة للهجمات السيبرانية والتعامل معها بشكل سريع وفعال. بناء قدرات وطنية متخصصة: المساهمة في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني قادرة على حماية البنية التحتية الحيوية.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: “نحن متحمسون لهذا التعاون المثمر مع شركة ( Immersive Labs) لمنح المسؤولين والفنيين المتخصصين في مجال الأمن السيبراني الخبرة العملية التي تساعدهم في تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجهها البنية التحتية الوطنية الحيوية، وسيحظى جميع من يشهد تلك التجربة القيمة بالقدرات السيبرانية اللازمة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية في جميع أنحاء المنطقة”.

ومن جانبه، قال إياس الحواري، العضو المنتدب الأول شركة (Immersive Labs): “يدرك مجلس الأمن السيبراني أن المرونة السيبرانية تبدأ بتمكين الأفراد وهذه الشراكة هي بداية جديدة لتعزيز قدرات الفرق والأفراد الفعالة ضد التهديدات المعقدة”.