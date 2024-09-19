أودي تكشف عن سيارتها الكهربائية RS e-tron GT Performance

كشفت أودي عن سيارتها الكهربائية RS e-tron GT Performance. ويتميز أول نموذج كهربائي بالكامل في مجموعة RS بمحرك كهربائي على كل محور.

ويتميز المحرك الخلفي بقوة قدرها 415 كيلوواطًا (نحو 556 حصانًا)، في حين يوفر المحرك الأمامي قوة قدرها 252 كيلوواطًا (نحو 338 حصانًا).

ويوفر المحركان معًا ما يصل إلى 680 كيلوواط (نحو 925 حصانًا) في وضع التحكم في الإطلاق، مما يجعل RS e-tron GT Performance تتسارع رسميًا من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية.

وتشير أودي إلى أن هذه الكمية الكبيرة من الطاقة لا يمكن إطلاقها إلا مؤقتًا عند تفعيل وظيفة التحكم في الإطلاق.

وأثبتت الاختبارات الأولى أن النموذج يتفوق على وقت التسارع الرسمي، إذ سجل ما يصل إلى 2.4 ثانية بعد بضع جولات.

وأعادت أودي تصميم المحرك الخلفي لتقليل حجمه ووزنه، مما يوفر ما يصل إلى 10 كغ مقارنةً بالتطورات السابقة.

وتستمد سيارة أودي الجديدة طاقتها من بطارية بقوة قدرها 105 كيلوواط، مما يوفر مدى يصل إلى 533 كم.

وعندما يحين وقت إعادة الشحن، تدعم سيارة أودي التيار المستمر بقوة تصل إلى 320 كيلوواطًا، مما يتيح شحن البطارية من 10 في المئة إلى 80 في المئة في 18 دقيقة فقط.

ويستطيع السائق تشغيل صوت اصطناعي مولد من 32 مصدرًا مختلفًا، ويشمل ذلك التسجيلات الحقيقية.

ومثل المحرك في السيارة التي تعمل بالاحتراق الداخلي، يختلف الصوت اعتمادًا على عوامل، مثل سرعة السيارة وموضع دواسة الوقود.

وتتميز السيارة أيضًا بنظام إدارة حرارية متطور يضمن الأداء الأمثل حتى في ظل الظروف الصعبة. ويدير هذا النظام بذكاء درجة حرارة البطارية والمحركات والداخلية، مما يسمح بقيادة عالية الأداء ومستمرة دون ارتفاع درجة الحرارة.

ووعدت أودي بتوفير الدقة والمرونة المتوقعتان من نموذج RS، وذلك بفضل نظام التعليق المتقدم.

ويوفر نظام التعليق الهوائي القياسي توازنًا مثاليًا بين الوضع العادي والوضع الرياضي، في حين يعزز نظام التعليق النشط الاختياري التحكم من خلال التحكم الانتقائي في العجلات.

ومن الداخل، توفر السيارة مقاعد قابلة للتعديل مع ما يصل إلى 18 وضعًا مع إضافات من الكربون غير اللامع.

وتطرح أودي السيارة بسعر يبدأ من 160 ألف يورو ويصل إلى 220 ألف يورو مع الخيارات الإضافية.

وتُعد أول سيارة RS كهربائية بيانًا للنوايا من أودي، وهي علامة على أن عصر الأداء الكهربائي قد وصل.