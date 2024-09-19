أبوظبي تطلق شراكة عالمية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة (إم جي إكس) MGX الإماراتية، المتخصصة في مجال تسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، شراكة جديدة مع مايكروسوفت، و(بلاك روك) BlackRock، و(جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز)، وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق (الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي)، وذلك للاستثمار في مراكز البيانات الجديدة والموسعة، وتوفير القدرة الحاسوبية الفائقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة (MGX)، أهمية الذكاء الاصطناعي لمستقبل الاقتصاد الوطني، وقال: “إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد قطاع صناعي مستقبلي بل أصبح يشكّل اليوم أساس مستقبلنا، وسنعمل من خلال هذه الشراكة الفريدة، على تمكين وتسريع وتيرة الابتكار والتطورات التكنولوجية، والاستفادة من عملية التحول في الاقتصاد العالمي، فالاستثمارات التي نقوم بها اليوم ستضمن لنا مستقبلًا أكثر استدامة وازدهارًا وعدالة للجميع”.

أطلقنا اليوم "الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" والتي تجمع "أم جي إكس" و "بلاك روك" و"جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" و "مايكروسوفت" للاستثمار في مراكز البيانات الجديدة والموسعة بحجم استثمارات يصل إلى 100 مليار دولار لتلبية الطلب المتزايد على القدرة… pic.twitter.com/GLsKvFDAFZ — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) September 18, 2024

بناء بنية تحتية عالمية للذكاء الاصطناعي:

ستستثمر هذه الشراكة ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي في البداية، مع هدف الوصول إلى 100 مليار دولار. وتجمع هذه الشراكة تحت مظلتها كبار المستثمرين العالميين، بغرض التوسع الفعال في مجال مراكز البيانات، وتعزيز قدرات الاستثمار في مجالات توفير الطاقة لمراكز البيانات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

وستعمل هذه الشراكة على توفير بنية مفتوحة ونظام حيوي واسع النطاق، يوفر مجالًا واسعًا ومتنوعًا لمجموعة من الشركاء والشركات. وستعمل شركة (إنفيديا) على دعم الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وستوظف خبرتها في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومرافق الذكاء الاصطناعي لصالح منظومة الذكاء الاصطناعي.

كما ستعمل (الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي) بشكل فاعل مع قادة الصناعة، للمساهمة في تعزيز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي.

ومن جهته قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: “نحن ملتزمون بضمان أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تعزيز آفاق الابتكار، ودفع عملية النمو في جميع قطاعات الاقتصاد. وسوف تساعدنا الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في تحقيق هذه الرؤية، إذ نجمع بين القادة الماليين والخبراء في هذا المجال، لتوفير البنية التحتية المستقبلية اللازمة، وتشغيلها بطريقة مستدامة”.

وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت: “إن الإنفاق الرأسمالي اللازم للبنية الأساسية للذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة اللازمة لتشغيلها، يتجاوز ما يمكن لأي شركة أو حكومة بمفردها تمويله أو القيام به. وسوف تساعد هذه الشراكة المالية في تطوير التكنولوجيا اللازمة، كما ستعمل أيضًا على تعزيز القدرة التنافسية الوطنية، وتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي”.

وبدوره قال جينسن هوانج، مؤسس شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي: “إن الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي يعززان الحاجة المتزايدة إلى توفير البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي للثورة الصناعية القادمة. وسوف توظّف إنفيديا خبرتها كمنصة حوسبة متكاملة، لدعم الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وشركات محفظتها، في تصميم وإدماج مرافق الذكاء الاصطناعي لدفع عملية الابتكار في هذا القطاع”.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (MGX) تأسست في أبوظبي في وقت سابق من هذا العام، وتعمل مع شركاء عالميين على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتمكين البنية التكنولوجية للاقتصاد العالمي، مع التركيز في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات.

ويأتي إطلاق هذه الشراكة مع أبرز الشركات العالمية، في إطار الاستثمار في هذه القطاعات، كما ترتكز على سجل الاستثمار الحافل والطويل الأمد لأبوظبي في مجال مراكز البيانات، والقدرة الحاسوبية، والبنية التحتية التمكينية.