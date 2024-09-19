آبل تتيح استعادة هواتف آيفون 16 المتوقفة عن العمل لاسلكيًا

أفادت تقارير صحفية بأن نظام iOS 18 الذي أطلقته آبل حديثًا يتضمن ميزة جديدة تتيح إمكانية استعادة هواتف آيفون 16 المتوقفة عن العمل لاسلكيًا باستخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد آخر.

واعتمد مستخدمو هواتف آيفون على الحواسيب من أجل استعادة أنظمة الأجهزة المتعطلة مثل هواتف آيفون 15 أو الإصدارات السابقة، وهو أمر قد يكون غير مريح لبعض المستخدمين الذين قد لا يمتلكون الكابل المناسب أو حاسوبًا خاصًا بهم.

وعلى مدار السنوات الماضية، بذلت آبل جهودًا كبيرة لتقليل الاعتماد على أجهزة الحاسوب في تشغيل أجهزتها؛ فعلى سبيل المثال: يمكن حاليًا استخدام هاتف آيفون لاستعادة ساعة آبل أو تلفازها الذكي لاسلكيًا. ويبدو أن هذه الوظيفة ستصبح متاحة قريبًا لهواتف آيفون 16 الجديدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع 9to5Mac، فإن هاتف آيفون 16 يمكن إدخاله في وضع الاسترداد عبر نظام iOS 18، وذلك بوضع هاتف آيفون 16 المُراد استعادته بجوار هاتف آيفون آخر أو جهاز آيباد لبدء استعادة النظام لاسلكيًا.

ويعمل الهاتف الآخر على تنزيل إصدار جديد من نظام iOS ونقله إلى هاتف آيفون المتوقف عن العمل، دون الحاجة إلى توصيله بجهاز حاسوب.

ومع أن نظام iOS 18 يتيح لأي جهاز متوافق المساعدة في استعادة هاتف آيفون المتوقف عن العمل، فإن عملية الاستعادة اللاسلكية تظل حاليًا مقتصرة على إصدارات آيفون 16.

وتأتي هواتف آيفون 16 الجديدة مزودة بقسم استرداد مخصص قادر على إدارة عملية الاستعادة كاملةً بنحو مستقل عن حالة النظام الرئيسي.

ومن غير الواضح حتى الآن إذا كانت الشركة تعتزم إضافة هذه الميزة إلى الإصدارات السابقة من هواتف آيفون التي ستعمل بنظام iOS 18 الذي بدأت آبل إطلاقه هذا الأسبوع.