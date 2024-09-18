واتساب تختبر مزايا جديدة في الحالات

بدأت واتساب اختبار مزايا جديدة في تحديثات الحالة داخل التطبيق، وستمكن هذه المزايا المستخدمين من الإشارة إلى جهات الاتصال داخل الحالات، وكذلك إمكانية إعادة نشرها.

ووفقًا لما رُصد في الإصدارات التجريبية الأخيرة للتطبيق، فقد أضافت واتساب ميزة الإشارة (mention)، وهي ميزة تتيح للمستخدمين إمكانية وضع إشارات لأصدقائهم في تحديثات الحالة، على غِرار ما يحدث في تطبيق إنستاجرام، وذلك من خلال استخدام علامة “@” متبوعة بجهة الاتصال المُراد الإشارة إليها.

وعند الإشارة إلى جهة اتصال، ستتلقى إشعارًا بذلك، وسيكون بإمكان جهة الاتصال إعادة نشر الحالة عبر حساباتهم عبر زر إعادة النشر الذي سيظهر بجانب صندوق الرد عند مشاهدة الحالة التي وردت فيها الإشارة.

وعلى عكس إنستاجرام، ستظل هوية منشئ الحالة الأصلية مخفية عندما تُعيد جهة الاتصال المُشار إليها نشر الحالة، كما لن تكون جهة الاتصال المُشار إليها مرئية لمشاهدي الحالة، للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن واتساب سوف يرسل إشعارًا لجهة الاتصال التي أُشير إليها في تحديث الحالة، وستتمكن من رؤية الحالة حتى إذا كانت مستثناة من رؤية تحديثات الحالة الأخرى عبر إعدادات الخصوصية.

وما زالت المزايا الجديدة من واتساب قيد الاختبار، ولم تحدد المنصة بعدُ موعدًا رسميًا لإطلاقها لكافة المستخدمين بنحو عام، إذ تعتاد المنصة اختبار المزايا الجديدة لمدد زمنية متفاوتة قبل إطلاقها على نطاق واسع للمستخدمين الذين يزيد عددهم على ملياري مستخدم حول العالم.