ميسترال تتيح اختبار نماذجها للذكاء الاصطناعي مجانًا

أعلنت ميسترال في تدوينة إطلاق فئة مجانية جديدة للسماح للمطورين ببناء تطبيقات اختبارية باستخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي.

كما خفضت الشركة الناشئة أسعار وصول المطورين إلى نماذجها للذكاء الاصطناعي من خلال واجهة برمجة التطبيقات، وأضافت معالجة الصور إلى روبوت الدردشة المجاني للمستهلكين le Chat.

وأعلنت الشركة الناشئة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، والتي قُدرت قيمتها سابقًا بنحو 6 مليارات دولار، عدة تحديثات لجذب المطورين.

وأصبحت نماذج اللغة الكبيرة المتقدمة سلعة أساسية في عالم المطورين، وتحاول ميسترال التنافس مع تخفيض OpenAI وجوجل وأنثروبيك الأسعار للمطورين. وتقدم OpenAI وجوجل مستويات مجانية للمطورين لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتتوفر الطبقة الجديدة من ميسترال من خلال منصة واجهة برمجة التطبيقات la Plateforme، وتقول الشركة الناشئة إنها تسمح للمطورين بالتجربة والتقييم وإنشاء النماذج الأولية باستخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي دون أي تكلفة.

ويحتاج المطورون إلى الترقية إلى الطبقة التجارية المدفوعة من ميسترال، مع حدود أسعار مرتفعة، من أجل استخدام نماذج ميسترال في الإنتاج.

ويمكن للمستخدمين تنزيل نماذج الذكاء الاصطناعي من ميسترال واستخدامها بموجب ترخيص Apache 2.0، مع أن عملية إعداد البنية التحتية لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي هذه معقدة.

وتقدم منصة Le Plateforme تجربة سهلة للمطورين وتشجع الأشخاص على البناء عبر منصة ميسترال.

كما خفضت الشركة أيضًا أسعار الوصول إلى Mistral NeMo و Mistral Small و Codestral من خلال واجهة برمجة التطبيقات بأكثر من 50 في المئة، وخفضت سعر Mistral Large بمقدار 33 في المئة.

وأصبح أول نموذج متعدد الوسائط من ميسترال، Pixtral 12B، الذي يمكنه معالجة الصور والنصوص، متاحًا الآن عبر le Chat.

وأعلنت الشركة الناشئة نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد في الأسبوع الماضي، الذي من المفترض أن يسمح للمستخدمين بمسح ملفات الصور وتحليلها والبحث فيها.