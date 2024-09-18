كاسبرسكي تحذر من ارتفاع الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأطفال عبر الألعاب

كشف تقرير جديد صادر عن شركة كاسبرسكي عن زيادة ملحوظة في الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية الشهيرة، فقد ارتفع عدد الأطفال الذين وقعوا ضحية لهذه الهجمات بنسبة بلغت 30% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق.

كما كشف التقرير عن تعرض أكثر من 132 ألف لاعب صغير لهجمات سيبرانية، مما يدق ناقوس الخطر بشأن سلامة الأطفال في العالم الرقمي.

ألعاب شهيرة في مرمى النيران:

فحص خبراء كاسبرسكي التهديدات المتخفية تحت ستار ألعاب الأطفال الشهيرة خلال المدة الممتدة من الأول من يوليو 2023 إلى 30 من يونيو 2024. وخلال هذه المدة، اكتشفت حلول كاسبرسكي الأمنية أكثر من 6.6 ملايين محاولة هجوم، وقد استخدم المجرمون السيبرانيون العلامات التجارية لألعاب الأطفال كطُعم.

ومن بين 18 لعبة مختارة لهذا البحث، كانت غالبية الهجمات مرتبطة بألعاب شهيرة مثل: Minecraft، و Roblox، و Among Us. وبحسب إحصائيات كاسبرسكي، حدثت أكثر من 3 ملايين محاولة هجوم تحت ستار لعبة (Minecraft) خلال المدة المشمولة بالتقرير. إذ غالبًا ما يختار المجرمون السيبرانيون هذه الطريقة للهجمات بناءً على شعبية الألعاب بين اللاعبين وقدرتهم على استخدام برمجيات الغش والتعديلات.

ويرى خبراء كاسبرسكي أن ارتفاع نسبة نجاح الهجمات السيبرانية في عام 2024 يعكس تطور أساليب المجرمين الذين باتوا يستغلون الأحداث الجارية ويستخدمون أساليب أكثر تعقيدًا وتركيزًا، مما يتطلب من الأفراد والشركات اتخاذ تدابير أمنية أكثر صرامة.

كما يجعل الذكاء الاصطناعي من السهل على المجرمين السيبرانيين تنفيذ هجمات تصيد متطورة، إذ يمكنهم الآن استخدام أدوات جاهزة لإنشاء صفحات تصيد واقعية للغاية، مما يزيد من فرص نجاح هجماتهم واستهدافهم للاعبين الصغار.

أساليب خداع متطورة:

تنتشر عمليات الاحتيال في عالم الألعاب، وأكثر هذه العمليات شيوعًا، هو عرض الحصول على أشكال جديدة للشخصيات، مثل: الملابس أو الدروع، لتحسين مهارات البطل. وتُعدّ بعض الأشكال متاحة دائمًا و ليست جديدة أو مختلفة، في حين أن بعضها نادر للغاية، وهو ما يجعلها مرغوبةً أكثر.

واكتشف خبراء كاسبرسكي مثالًا لعملية خداع تستخدم اسم اللعبة الشهيرة (Valorant)، واسم صانع المحتوى العالمي (Mr. Beast)، ومن خلال اختيار صانع المحتوى هذا واستخدام صورته، يهدف المحتالون لجذب انتباه الأطفال واستدراجهم لتنفيذ عملية الخداع.

وللحصول على شكل Mr. Beast المميز، يُطلب من الضحايا إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب الألعاب الخاص بهم، مما يتيح للمحتالين السيطرة على الحسابات وسرقة البيانات.

وتعتمد إحدى الحيل الشائعة في عالم الألعاب على وعد اللاعبين بالحصول على عملات مجانية داخل اللعبة، مثل (Pokémon GO). تبدأ العملية بإغراء الضحايا بإدخال أسماء المستخدمين الخاصة بهم. بعد ذلك، يتم توجيههم إلى استطلاعات مزعومة لإثبات أنهم بشر، وليس روبوتات. ولكن بمجرد الانتهاء من الاستطلاع، يتم نقل الضحايا إلى مواقع وهمية تعدهم بجوائز قيمة أو هدايا مجانية. الهدف الحقيقي من هذه العملية هو ليس سرقة معلومات الدفع، بل إقناع الضحايا بتنزيل برامج ضارة أو المشاركة في عمليات احتيال أخرى.”

كما يعتمد المحتالون على حيلة أخرى لجذب اللاعبين، وهي وعد اللاعبين بالحصول على عملات مجانية داخل اللعبة، ففي إحدى عمليات الاحتيال المُكتشفة تحت ستار العلامة التجارية (Pokémon GO)، يُطلب من الضحايا إدخال اسم المستخدم لحساب الألعاب، ثم يُطلب منهم إجراء استطلاع لإثبات أنهم ليسوا روبوتات.

وبمجرد اكتمال الاستطلاع، يُعاد توجيههم إلى موقع إلكتروني مزيف يَعدهم بجوائز أو هدايا مجانية، وهنا تبدأ عملية الخداع الحقيقية، والهدف الحقيقي منها ليس سرقة معلومات الدفع، أو جمع البيانات الشخصية، بل تحويل الضحايا إلى عمليات احتيال أخرى، مثل: تنزيل برامج ضارة أو المشاركة في مخططات احتيالية مختلفة.

وتعليقًا على هذا التقرير، قال فاسيلي كوليسنيكوف، الخبير الأمني في كاسبرسكي: “لقد لاحظنا من خلال بحثنا تزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأطفال، لذلك، يُعدّ تعليم الأطفال كيفية التعامل بأمان مع الإنترنت وتزويدهم بحلول أمنية موثوقة لحمايتهم من المخاطر المتزايدة في العالم الرقمي أمرين ضروريين لتعزيز سلامتهم في البيئة الرقمية، فمن خلال تعزيز وعي الأطفال بالمخاطر وتزويدهم بالمهارات اللازمة لحماية أنفسهم، يمكننا بناء جيل أكثر أمانًا في عالم رقمي متزايد التعقيد”.

وصايا خبراء كاسبرسكي:

لإبقاء أطفالك بأمان عبر الإنترنت، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع النصائح التالية:

يجب على الأهل أن يتحدثوا مع أطفالهم بصراحة ووضوح حول المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت، وأن يضعوا قواعد واضحة لاستخدام الإنترنت.

ساعد طفلك في اختيار كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها، وذكره بتغييرها بشكل منتظم.

ضع قواعد أساسية واضحة حول ما يمكن لأطفالك فعله وما لا يمكنهم فعله عبر الإنترنت، واذكر سبب وضع هذه القواعد. ويتوجب عليك مراجعة هذه الأمور عندما يكبر طفلك.

استمتع مع طفلك برحلة ممتعة في عالم الأمن السيبراني مع كتاب (أبجدية الأمن السيبراني) Cybersecurity Alphabet، الذي طوره خبراء كاسبرسكي لمساعدة الأهل في تعريف أطفالهم بالأمن السيبراني وسط مشهد التهديدات المتطور، ويساعد هذا الكتاب أطفالك في معرفة التقنيات الجديدة، وتعلم قواعد النظافة السيبرانية الرئيسية، ودراسة كيفية تجنب التهديدات عبر الإنترنت، وكشف حيل المحتالين.

احمِ طفلك في العالم الرقمي بسهولة، من خلال استخدام تطبيقات مثل تطبيق (Kaspersky Safe Kids)، الذي يسهل عليك مراقبة نشاط أطفالك عبر الإنترنت، وحمايتهم من المحتوى الضار، وتحديد وقت استخدام الأجهزة.

احمِ طفلك من الفيروسات أثناء اللعب، من خلال تثبيت برنامج حماية قوي في جهاز طفلك، مثل (Kaspersky Premium)، الذي يعمل بسلاسة مع منصة Steam الشهيرة وخدمات الألعاب الأخرى.