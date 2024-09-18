سناب شات تمنح روبوت الدردشة My AI مزايا جديدة

أعلنت سناب شات في مؤتمرها السنوي لشركاء سناب سلسلة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى تطبيقها.

وحصل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي My AI على تحديث يتيح له العمل بطريقة تشبه عدسات جوجل Google Lens، إذ يستطيع روبوت الدردشة الآن الاستجابة للقطات المعقدة.

ويمكنك الآن التقاط صورة لقائمة بلغة أجنبية وإرسالها إلى My AI للحصول على ترجمة باللغة الإنجليزية، على سبيل المثال. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك التقاط صورة لنبات وإرسالها إلى روبوت الدردشة لمعرفة اسمه.

وتستطيع أيضًا التقاط صورة لعلامة موقف سيارات وإرسالها إلى روبوت الدردشة لفهم إذا كان يمكنك ركن سيارتك في مكان معين.

وحصل مستخدمو الأجهزة المحمولة على مزايا مماثلة أول مرة من خلال عدسات جوجل Google Lens.

ويُعد الإطلاق مؤشرًا آخَر على أن سناب شات تتطلع إلى زيادة فائدة روبوت الدردشة My AI، بدلًا من كونه مجرد ميزة ترفيهية.

وقبل بضعة أشهر، طرحت سناب شات القدرة على تمكين المستخدمين من تعيين تذكيرات وعدادات تنازلية داخل التطبيق من خلال My AI.

وتضيف المزايا الجديدة وظائف مفيدة إلى روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، إذ تحاول المنصة دفع المستخدمين إلى فتح تطبيقها الاجتماعي عندما يكون لديهم استعلامات بحث معينة.

وبالإضافة إلى تحديثات My AI، أعلنت سناب شات أن ميزة My Selfie أصبحت تدعم التحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الذكريات (اللقطات المحفوظة) لمشتركي +Snapchat.

وتُستخدم هذه الميزة لإضفاء الحيوية على اللقطات الموجودة لديك عن طريق إضافة التعليقات والعدسات إلى اللقطات المخزنة في أرشيف الذكريات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن اختيار الظهور في الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب أصدقائك.

وعلى سبيل المثال، قد يولد التطبيق صورة بالذكاء الاصطناعي لك ولصديقك بصفتكما محامين أو سباحين أولمبيين.

كما أعلنت سناب شات إطلاق عدسة ذكاء اصطناعي تسمح للمستخدمين برؤية شكلهم في المستقبل. ويبدو أن الإطلاق هو رد سناب شات على مرشح الشيخوخة الشهير في تيك توك.

وكشفت سناب شات أنها تطرح ميزة المكالمات المرئية العالية الدقة المحسّنة وميزة Snap Mail، التي تتيح لك ترك لقطة لصديقك إذا لم يرد على مكالمتك.

كما تبدأ المنصة بعرض المناطق الزمنية المحلية في الدردشات لتسهيل معرفة الأشخاص متى يمكنهم التواصل مع الأصدقاء حول العالم.