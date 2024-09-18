سناب شات تعيد تصميم واجهة تطبيقها

أعلنت سناب شات أكبر إعادة تصميم لتطبيقها منذ سنوات، إذ قللت عدد أقسام الواجهة من خمسة أقسام إلى ثلاثة فقط: قسم للرسائل والقصص، وقسم للكاميرا، وآخر لمحتوى مقاطع الفيديو الكاملة الشاشة على نحو مشابه لواجهة تيك توك.

وكشفت المنصة عن هذا التصميم الجديد، الذي يحمل اسم “سناب شات البسيط“، خلال قمة الشركاء السنوية لشركة سناب في لوس أنجلوس.

وقال إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، إن هذا التصميم يجعل القصص أقرب إلى المحادثات، ويبسط اكتشاف المحتوى، ويتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى الكاميرا للتعبير عن أنفسهم.

وقبل هذا الإعلان، كانت واجهة سناب شات تتألف من خمسة أقسام رئيسية، قبل إدماج قسمي المحادثات والقصص في تبويب واحد، ونقل قسم الخريطة إليه أيضًا.

وفي قسم مقاطع الفيديو، ستعرض المنصة مقاطع فيديو كاملة الشاشة من الناشرين والمبدعين والمحتوى الإعلامي من الشركاء الآخرين مثل وول ستريت جورنال وديلي ميل. وتعتمد الشركة بنحو كبير على الإيرادات التي تحصل عليها من الإعلانات المعروضة حول هذا المحتوى، لذلك فهي ستعمل على طرح التحديث الجديد بنحو تدريجي لمعرفة ردود الفعل تجاهه.

وتهدف المنصة من وراء هذا التحديث في الواجهة إلى جعل سناب شات أكثر سهولة وجاذبية لمشاهدة مقاطع الفيديو التي يتوجه المستخدمون إلى تيك توك أو إنستاجرام عادةً لمشاهدتها، كما تأمل المنصة أن يُسهم هذا التصميم في تحسين تجربة العمل لمنشئي المحتوى، الذين ينشرون أكثر من مليار قطعة من المحتوى شهريًا عبر التطبيق، ويحققون الأرباح عبر برنامج مشاركة الإيرادات.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت سناب شات إطلاق عدسة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين معرفة كيف يمكن أن يبدو مظهرهم في سن الشيخوخة في تجربة مثيرة وشيّقة، كما أضافت المنصة تحسينات في قسم “الذكريات” لتمكين المستخدمين من استرجاع لحظاتهم الخاصة من الماضي بطرق أكثر ابتكارًا.