سناب شات تعلن الجيل الخامس من Spectacles

أعلنت سناب شات في مؤتمرها السنوي لشركاء سناب الجيل الخامس من Spectacles، وهي نظارات الواقع المعزز المستقلة الجديدة التي تتيح لك استخدام العدسات وتجربة العالم مع الأصدقاء بطرق جديدة تمامًا.

وتعمل Spectacles بنظام التشغيل Snap OS، وهو نظام التشغيل الجديد والمبتكر الذي صممته الشركة لتعزيز كيفية تفاعل الأشخاص بطريقة طبيعية مع العالم.

وتتوفر Spectacles من اليوم بصفتها جزءًا من برنامج مطوري Spectacles. ويمكنك الانضمام إلى البرنامج في الولايات المتحدة مقابل 99 دولارًا شهريًا مع التزام لمدة عام واحد.

ويوفر الاشتراك إمكانية الوصول إلى Spectacles ويتضمن دعم سناب شات لمساعدة المطورين في إحياء مشاريعهم.

وتعمل Spectacles بسلاسة مع جهازك المحمول. ومن خلال تطبيق Spectacles الجديد، يمكنك استخدام هاتفك بصفته جهاز تحكم مخصصًا للألعاب مع العدسات، وتشغيل وضع Spectator حتى يتمكن الأصدقاء الذين لا يستخدمون Spectacles من المتابعة، وعكس شاشة هاتفك، والمزيد.

وتُعد النظارات نتيجة لعقد من البحث والتطوير لتقديم أجهزة تكسر حدود الشاشات وتجمع الناس معًا في العالم الحقيقي.

وزودت سناب شات النظارة بأربع كاميرات تشغل المحرك البصري Snap Spatial وتتيح تتبع اليد بسلاسة.

ويستفيد المحرك البصري من تقنية سناب شات لتمكين عرض الواقع المعزز الشفاف. وتتميز أجهزة العرض الصغيرة للغاية ذات القدرة العالية بتقنية الكريستال السائل على السيليكون LCoS بإنتاج صور واضحة ونابضة بالحياة.

وتتيح لك أدلة الموجات رؤية الصور التي ولدتها أجهزة العرض بتقنية الكريستال السائل على السيليكون دون الحاجة إلى معايرات طويلة أو تجهيزات مخصصة.

ويحتوي كل دليل موجة على المليارات من الهياكل النانوية التي تحرك الضوء إلى مجال رؤيتك لتكامل Snap OS مع العالم الحقيقي.

ويوفر المحرك البصري مجال رؤية قطري قدره 46 درجة بدقة قدرها 37 بكسل لكل درجة، على غرار شاشة بقياس قدره 100 بوصة على بعد قدره 10 أقدام فقط.

كما تلون Spectacles العدسات المادية للنظارات تلقائيًا بناءً على إضاءة بيئتك، سواء في الداخل أو الخارج، وحتى في ضوء الشمس المباشر.

وتعتمد النظارة على معالجين من نوع Snapdragon، إذ يوجد معالج واحد في كل ذراع.

ويتيح التصميم تجارب غامرة مع تقليل استهلاك الطاقة، ويعمل إلى جانب غرف بخار التيتانيوم لتحسين تبديد الحرارة. وتوفر Spectacles ما يصل إلى 45 دقيقة من وقت التشغيل المستقل المستمر.

ووفقًا لشركة سناب شات، فإن Snap OS يضفي الحيوية على Spectacles من خلال واجهة بديهية وقدرات تعكس كيفية تفاعل الأشخاص بطريقة طبيعية مع العالم.

ويمكنك التنقل بسهولة في Snap OS باستخدام يديك وصوتك، ويفهم محرك Snap Spatial العالم من حولك لكي تظهر العدسات بطريقة واقعية في المجالات الثلاثية الأبعاد.