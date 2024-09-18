سناب شات تطلق أدوات ذكاء اصطناعي لإنشاء عدسات الواقع المعزز

أعلنت سناب شات في مؤتمرها السنوي لشركاء سناب توسيع مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي للمبدعين.

وطرحت المنصة الميزة الجديدة المسماة Easy Lens التي تترجم الأوصاف الإنجليزية البسيطة إلى عدسات، وهي علامة سناب شات التجارية للواقع المعزز والتأثيرات الثلاثية الأبعاد والشخصيات.

وتتيح لك Easy Lens إنشاء العدسات في غضون دقائق عن طريق كتابة ما تريد إنشاءه. ومن خلال واجهة الدردشة، تستخدم Easy Lens نماذج لغوية كبيرة للاتصال بمكونات Lens Studio وإنشاء العدسات.

وتتوفر Easy Lens في منصة سناب شات للمطورين Lens Studio، وتستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل ما تكتبه وبناء عدسات تلقائيًا باستخدام مكونات Lens Studio.

في مكان آخر في Lens Studio، تطرح سناب شات Body Morph، وهي أداة توليد لإنشاء شخصيات ثلاثية الأبعاد وأزياء وملابس من تعليق نصي أو صورة مرجعية.

كما تحصل منصة Lens Studio على مولد صور مخصص لإنشاء أيقونات للعدسات، بالإضافة إلى مئات الرسوم المتحركة للرموز التعبيرية Bitmoji التي يمكن تجميعها معًا باستخدام ميزة مزج جديدة.

وتقول سناب شات إنها تعتزم في المستقبل إضافة قدرات توليدية إضافية إلى Lens Studio، ويشمل ذلك مولد رسوم متحركة مخصصًا وأداة تسمح للمبدعين بتحميل مقطع فيديو لكائن إلى Lens Studio حتى تستطيع المنصة إعادة بناء هذا الكائن بصفته أصلًا ثلاثي الأبعاد.

وتقول سناب شات إن عدد المبدعين الذين ينشرون العدسات ارتفع إلى 375 ألفًا منذ هذا الشهر، مقارنة بما يصل إلى 330 ألفًا في شهر نوفمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العدسات عبر سناب شات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة ونظارات الواقع المعزز Spectacles من 3.5 ملايين عدسة إلى 4 ملايين عدسة خلال المدة نفسها.

وتتعرض سناب شات لضغوط من أجل الأداء، إذ جاءت الأرباح في الربع الثالث أقل من تقديرات السوق، ويرجع ذلك في حد كبير إلى ضعف سوق الإعلانات، وتحصل المنصة على كل إيراداتها تقريبًا من الإعلانات.

وفي شهر أغسطس، خسرت الشركة أكثر من 4.6 مليارات دولار من قيمتها السوقية مع انخفاض أسهمها.

وبالإضافة إلى استكشاف طرق جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر منتجاتها، تخطط المنصة لاختبار مجموعة من تنسيقات الإعلانات الجديدة لتعزيز اهتمام المعلنين مع طرح إصدار مبسط من التطبيق.