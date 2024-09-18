سناب شات تطرح أداة لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت سناب شات في مؤتمرها السنوي لشركاء سناب أنها تقدم أداة جديدة لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي للمبدعين.

وتسمح الأداة لمبدعين محددين بتوليد مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي من مطالبات نصية، ومن مطالبات الصور قريبًا.

وتقول سناب شات إنها تتيح الأداة في إصدار تجريبي عبر الويب بدءًا من اليوم لمجموعة فرعية صغيرة من المبدعين.

وفي الوقت الحالي، ليس لدى سناب شات أي خطط لإتاحة أداة توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي لأي شخص بخلاف المبدعين.

ولم تنشر المنصة أي تفاصيل إضافية بخصوص أداة توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي خلال الكلمة الرئيسية، في حين قال المتحدث باسم الشركة إن الأداة مدعومة بنماذج الفيديو الأساسية من الشركة.

وقالت سيسي موركوجيانيس، نائبة رئيس المنتجات في الشركة، خلال الكلمة الرئيسية: “نعلم أنه من المهم لمجتمعنا أن يكون على علم عندما يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد المحتوى، ونتيجة لذلك نستخدم الأيقونات وبطاقات السياق لإعلامك عند توليد لقطات باستخدام أداة توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي”.

وتتضمن جميع المحتويات التي تولدها أداة توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي علامة مائية تظل مرئية عند تنزيل المحتوى وتبادله.

وقال متحدث باسم سناب شات إن نماذج الشركة تخضع لتقييمات واختبارات السلامة لمنع توليد محتوى ضار، وإن لديها تدابير أمان إضافية في أثناء عملية تدريب النموذج، وفي مرحلة التوليد، وفي مرحلة الإخراج.

ويضع إعلان سناب شات الشركة في مكانة متقدمة مقارنةً بنظيراتها من شركات التواصل الاجتماعي التي لم تُصدِر بعدُ مولدات الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو، ويشمل ذلك إنستاجرام وتيك توك.

وكشفت متيا في عام 2022 عن أداة تسمى Make-A-Video تسمح بتحويل النصوص إلى فيديو، مع أنها لم تصدرها للجمهور.

وتأمل سناب شات مواجهة الشركات الناشئة، مثل Runway، إلى جانب الشركات الشهيرة، مثل أدوبي و OpenAI.

وتخطط أدوبي و OpenAI لإصدار مولدات ذكاء اصطناعي لتحويل النصوص إلى فيديو للجمهور في وقت لاحق من هذا العام.

ونظرًا إلى أن سناب شات لم تنشر أي أمثلة على مخرجات أداة توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، فمن غير الواضح كيف قد يكون أداء منتجها مقارنةً بالأدوات الأخرى.