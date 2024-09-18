سناب شات تساعد المبدعين في تنمية المجتمعات

أعلنت سناب شات في مؤتمرها السنوي لشركاء سناب أدوات جديدة للمبدعين مصممة لجعل تطبيقها أكثر انسجامًا مع منافسيها، مثل تيك توك وإنستاجرام.

وقالت المنصة أيضًا إنها تسهل على المبدعين التواصل مع العلامات التجارية للحصول على الصفقات المدعومة والشراكات.

ومن أجل اللحاق بالمنافسين، يمكن للمبدعين عبر سناب شات الآن الرد على تعليق المستخدم على أحد مقاطع الفيديو برد مرئي للتفاعل مع الجمهور.

وكانت القدرة على الرد على تعليق بمقطع مرئي متاحة عبر تيك توك وإنستاجرام منذ بعض الوقت وغالبًا ما تُستخدم لإبقاء المحادثة مستمرة بخصوص مقاطع فيديو المبدعين، أو الرد على أسئلة المشاهدين، أو ربط المشاهدين بالجزء الثاني من قصة متعددة الأجزاء.

ويتيح تصميم الحساب المبسط الجديد للمستخدمين التبديل بسهولة بين حساباتهم الشخصية والعامة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم سناب شات خيارًا للمبدعين لتخصيص الحسابات العامة من خلال تثبيت اللقطات المفضلة لديهم في الجزء العلوي من الحساب، وهي ميزة متوفرة أيضًا منذ مدة طويلة عبر تيك توك وإنستاجرام.

ويمكن للمبدعين استخدام الميزة لمنح الزوار طريقة سهلة لرؤية نوع المحتوى الذي ينشرونه بانتظام، مع السماح لهم أيضًا بتسليط الضوء على أفضل أعمالهم.

ومن ناحية مساعدة المبدعين في الحصول على شراكات إضافية، يمكن للمبدعين الآن اختيار الكشف عن بيانات التفاعل وبيانات التركيبة السكانية في Snap Star Collab Studio، وهي مبادرة سناب شات التي أطلقتها في العام الماضي والتي تربط العلامات التجارية بالمبدعين لحملاتهم التسويقية.

ومن خلال نشر أرقام التفاعل، يمكن للمبدعين تسويق أنفسهم للعلامات التجارية التي تتطلع إلى الشراكة مع “نجوم سناب” الذين حققوا معايير معينة أو أولئك الذين يصلون إلى جمهور معين يريدون استهدافه.

وتقول سناب شات إن عدد المبدعين الذين ينشرون أرقام التفاعل علنًا تضاعف على مدار العام الماضي أكثر من ثلاثة أضعاف، إذ نشر المبدعون ما يقرب من 10 مليارات لقطة في قصصهم.

وتشير المنصة إلى أن هناك ما يقرب من 15 مليار تفاعل بين المبدعين ومشاهديهم عبر التطبيق كل يوم.

وقالت سناب شات: “تُعد العلاقات جوهر كل تجربة عبر المنصة، وهي جوهر تجربة المحتوى، سواء كنت الشخص الذي ينشئ اللقطات أو تشاهد مقاطع الفيديو التي أنشأها المجتمع”.