تقرير: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تشهد طفرة استثمارية عالمية

كشف تقرير جديد لمجموعة (G42) الإماراتية، عن استمرار قوة الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، على الرغم من التحديات التي تفرضها قوانين حوكمة البيانات في مختلف الدول.

ويستكشف التقرير الصادر عن المجموعة بعنوان: (الأنظمة البيئية للذكاء الاصطناعي السيادي: التنقل عبر البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات)، بالشراكة مع قسم الأبحاث والتحليل في (بوليتيكو)، القضايا الملحة الخاصة بفهم التطوير الإستراتيجي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوكمة القوية للبيانات، ويرسم خريطة للمشهد التشريعي العالمي ويحلل تأثير أطر حوكمة البيانات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على دور مراكز البيانات والحواسيب العملاقة.

الحوكمة وسيادة البيانات:

وأشار التقرير إلى أن قوانين مثل: GDPR وCSL وCLOUD Act، تؤثر بنحو كبير في تطوير الذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات، وتوطين مراكز البيانات، والامتثال التشغيلي، وتدفق البيانات عبر الحدود.

وأوضح التقرير أن الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يشهد نموًا متسارعًا، على الرغم من تعقيد قوانين سيادة البيانات المتنوعة، كما تسعى الاستثمارات إلى مواكبة الطلب تخزين البيانات ومعالجتها المتزايد.

وتستجيب الشركات لهذه التحديات من خلال تكييف إستراتيجياتها لتتماشى مع قوانين حوكمة البيانات الإقليمية، مما يؤدي إلى بناء المزيد من مراكز البيانات المحلية وتطوير حلول مبتكرة لإدارة البيانات ضمن الأطر القانونية. ومع ذلك، فإن تنوع قوانين حوكمة البيانات يطرح تحديات كبيرة، مما يستدعي تعاونًا دوليًا لوضع معايير موحدة تضمن السلامة والأمن والثقة في التعامل مع البيانات.

وتعليقًا على ذلك، وقال كيريل إفتيموف؛ المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة (G42): “تسلط نتائج التقرير الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية السحابية السيادية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي”. مشيرًا إلى أن مجموعة (G42) في طليعة هذه التحولات، إذ تقدم حلولاً سحابية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع تتماشى مع قوانين سيادة البيانات الوطنية.

ومن جانبه، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة (خزنَة)، التابعة لمجموعة (G42): “في ظل التوجه نحو تعزيز السيادة الرقمية، أصبحت مراكز البيانات ركيزة أساسية لتوفير البنية التحتية الآمنة والموثوقة التي تدعم التنمية الرقمية المستدامة. لذلك نحن ملتزمون بتوسيع قدراتنا لتلبية المتطلبات المتطورة للاقتصادات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وضمان أن تدعم بنيتنا التحتية أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية، والامتثال لكل من الأطر الحكومية المحلية والمعايير الدولية”.

ويمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا عبر هذا الرابط.