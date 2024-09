إتش تي سي تطلق نظارة الواقع المختلط Vive Focus Vision

أعلنت إتش تي سي نظارة الواقع المختلط Vive Focus Vision، وهي تحديث لنظارة Vive Focus 3.

وباعت الشركة Vive Focus 3 للشركات فقط، في حين أنها تقدم Vive Focus Vision للمستهلكين أيضًا بسعر قدره 1000 دولار.

وترث Vive Focus Vision تصميم البطارية الخلفية والشاشات من نوع LCD بدقة قدرها 2.5K وعدسات فرينل المركبة وشريحة Snapdragon XR2 Gen 1 الأصلية من Vive Focus 3.

وطورت إتش تي سي مجموعة المستشعرات وذاكرة الوصول العشوائي، وأضافت مجموعة من المزايا الجديدة، ويشمل ذلك تتبع العين ودعم DisplayPort PC VR.

وتحتوي Vive Focus 3 على وضع العبور بالأبيض والأسود على غرار Quest 2، في حين تحتوي Vive Focus Vision على كاميرتين ملونتين لوضع العبور.

وتزعم إتش تي سي أنها توفر واقعًا مختلطًا مصححًا للعمق، بالإضافة إلى جهاز عرض عمق لتخطيط المشهد وتحسين تتبع اليد في الإضاءة المنخفضة.

وسمحت إضافة تتبع العين لشركة إتش تي سي بإزالة شريط تعديل فصل العدسات، واستبداله بعدسات آلية لضبط المسافة بين الحدقتين تلقائيًا بالكامل، على غرار فيجين برو من آبل.

وتعمل ميزة تتبع العين أيضًا مع PC VR، على عكس PlayStation VR2، مما يعني أنه يمكن استخدامها للرسم البؤري في الألعاب التي تدعم ذلك.

ومن أجل جذب مستخدمي PC VR، فإن نظارة إتش تي سي تدعم DisplayPort PC VR دون فقدان للبيانات من خلال محول بسعر قدره 160 دولارًا.

وعلى الجانب المستقل، لا تزال مجموعة الشرائح هي نفسها المستخدمة في Quest 2، وهي Snapdragon XR2 Gen 1.

وزودت إتش تي سي النظارة بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع تحسين مروحة التبريد لزيادة الهدوء.

وتقول الشركة إن Vive Focus 3 تُستخدم في الغالب بصفتها نظارة رأس لاسلكية للواقع الافتراضي للحاسوب، لذا قررت عدم زيادة السعر من خلال ترقية الشرائح إلى Snapdragon XR2 Gen 2.

ومن بين المزايا الجديدة الأخرى هي تبديل البطارية. وكان لدى Vive Focus 3 بطارية قابلة للتبديل، مع أن استبدالها يفرض إعادة تشغيل النظارة.

ومع Vive Focus Vision، ركبت الشركة بطارية تدوم لمدة قدرها 10 دقائق في القناع الواقي من أجل السماح بوقت أكثر من كافٍ للتبديل السريع.

وتتمثل ميزة وراثة تصميم سابقتها في أن Vive Focus Vision متوافقة مع جميع الملحقات الرسمية نفسها، ويشمل ذلك الشاحن المتعدد البطاريات وملحق تتبع الوجه، بالإضافة إلى Vive Ultimate Trackers لتتبع الجسم.

Introducing VIVE Focus Vision – our new hybrid standalone PCVR headset.

VIVE Focus Vision harnesses the power of XR with high-resolution displays, DisplayPort mode for visually lossless PCVR, MR passthrough, & advanced built-in eye and hand tracking. https://t.co/I6xYJNtG7n pic.twitter.com/eIZSJvolk1

— HTC VIVE (@htcvive) September 18, 2024