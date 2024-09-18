تعرضت أجهزة اتصال لاسلكي (بيجر) يستخدمها عناصر حزب الله لانفجارات يوم أمس أدت إلى وقوع ضحايا وإصابات كثيرة. وهناك عدة فرضيات حول كيفية حدوث ذلك تقنيًا، وسنستعرضها فيما يلي أبرز أربعة سيناريوهات اعتماداً على تحليل أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة:

السيناريو الأول: تفخيخ الأجهزة بعبوات متفجرة صغيرة

تشير بعض المصادر إلى أن الأجهزة كانت مفخخة بعبوات صغيرة (حوالي 20 غرامًا من المواد المتفجرة) تم تضمينها داخل الأجهزة قبل وصولها إلى المستخدمين.

التحليل التقني:

تصميم التفخيخ:



– من الممكن تضمين شحنات متفجرة صغيرة داخل الأجهزة الإلكترونية دون تغيير شكلها الخارجي.

– قد تُستخدم مواد متفجرة عالية الكثافة لتوفير تأثير كبير بكمية صغيرة.

آلية التفجير:

– تفجير عن بُعد: استخدام مستقبل لاسلكي داخل الجهاز يتلقى إشارة معينة لتفعيل التفجير.

– مؤقت زمني: برمجة الجهاز للتفجير بعد فترة محددة.

استشعار محدد: التفجير عند تفعيل وظيفة معينة في الجهاز.

التحديات:

– التخفي: الحفاظ على سرية العبوة داخل الجهاز دون اكتشافها خلال الفحص الأمني.

– السلامة: ضمان عدم حدوث التفجير بشكل عرضي أثناء النقل أو التخزين.

السيناريو الثاني: استخدام برمجيات خبيثة للتسبب في انفجار البطاريات

تقترح بعض المصادر أن برمجيات خبيثة تسببت في رفع حرارة البطاريات، مما أدى إلى انفجارها.

التحليل التقني بطاريات الليثيوم:



– عرضة للانفجار أو الاشتعال عند التعرض لحرارة عالية أو شحن زائد.

البرمجيات الخبيثة:

– زيادة الحمل الكهربائي: تعطيل أنظمة التحكم في الشحن لتوجيه تيار زائد إلى البطارية.

– تعطيل أنظمة الأمان: تجاوز دوائر الحماية المدمجة في الجهاز.

آلية التنفيذ:

– قد يتم تحديث الأجهزة ببرامج ضارة عبر اتصالات الشبكة أو وسائل التخزين.

التحديات:

– اتصال الأجهزة: هل الأجهزة متصلة بشبكة تسمح بتحديث البرامج؟

– التأثير المطلوب: هل يمكن للانفجار الناتج عن البطارية إحداث هذا العدد من الإصابات والوفيات؟

السيناريو الثالث: استبدال الأجهزة بشحنة تحتوي على متفجرات

تشير بعض التقارير إلى أن الشحنة الجديدة من الأجهزة كانت تحتوي على متفجرات بدلًا من المكونات الأصلية.

التحليل التقني

تلاعب في سلسلة التوريد:

-استبدال الأجهزة الأصلية بأخرى مفخخة خلال مراحل التصنيع أو الشحن.

التفجير المتزامن

استخدام آلية تتيح تفجير جميع الأجهزة في وقت واحد، ربما عبر إشارة خارجية أو توقيت محدد.

التحديات:

اللوجستيات: التنسيق لضمان وصول الأجهزة المفخخة إلى الهدف المحدد.

الاكتشاف: تجنب اكتشاف التلاعب خلال عمليات التفتيش أو الاستخدام اليومي.

السيناريو الرابع: متفجرات مزروعة بتقنية متقدمة

قد تكون المتفجرات مزروعة بتقنية تجعل اكتشافها صعبًا.

التحليل التقني استخدام مواد متفجرة غير تقليدية: مواد لا تظهر في الفحوصات الأمنية التقليدية.

تقنيات التفجير: تفعيل المتفجرات عبر تقنيات متقدمة مثل الترددات الراديوية المشفرة.

التحديات: التطوير التقني: الحاجة إلى موارد وتقنيات متقدمة لتصنيع مثل هذه الأجهزة. الاكتشاف: احتمالية اكتشاف المواد أو التقنيات غير المألوفة.



الاستنتاج

بناءً على التحليل السابق، يمكن أن يكون السيناريو الأكثر احتمالًا هو تفخيخ الأجهزة بعبوات متفجرة صغيرة تم تفجيرها عن بُعد أو عبر آلية محددة. هذا يتماشى مع المعلومات حول زنة العبوة (20 غرامًا) ومع عدد الإصابات والوفيات الكبير، مما يشير إلى انفجار قوي نسبيًا.

الفرضية المتعلقة بالبرمجيات الخبيثة وزيادة حرارة البطاريات ممكنة تقنيًا، ولكن قد لا تنتج نفس التأثير المدمر الذي تم الإبلاغ عنه. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب هذه الفرضية أن تكون الأجهزة متصلة بنظام يسمح بتحديث البرامج أو أن تحتوي على ثغرات أمنية يمكن استغلالها، وهو ما قد يكون أقل احتمالًا في أجهزة بسيطة مثل البيجر.

ملاحظة: إن هذا التحليل يعتمد على المعلومات المتاحة حتى الوقت الراهن، ويهدف إلى تقديم فهم تقني للسيناريوهات المحتملة. وبطبيعة الحال ننتظر التحقيق الرسمي من قبل الجهات المختصة للوصول إلى استنتاجات دقيقة.