أبرز 5 مزايا جديدة في نظام watchOS 11

أطلقت آبل قبل يومين الإصدارات النهائية من أنظمة تشغيل أجهزتها، وأبرزها: نظام iOS 18 لهواتف آيفون، ونظام iPadOS 18 لأجهزة آيباد اللوحية، ونظام watchOS 11 لساعات آبل الذكية.

يتضمن watchOS 11 مجموعة واسعة من المزايا الجديدة التي يمكنك تجربتها الآن إذا كنت تمتلك ساعة Watch Series 6 أو أي إصدار حديث يدعم الترقية إلى النظام الجديد.

وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز المزايا الجديدة في نظام watchOS 11:

1- مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم:

يمكن أن يؤثر انقطاع النفس في أثناء النوم على مدى شعورك بالراحة، ويؤثر أيضًا في صحتك، فقد يؤدي إلى مشكلات خطرة مثل: أمراض القلب والسكري إذا تُرك دون علاج. وهذه الحال شائعة وتؤثر في ملايين الأشخاص، ولكن وفقًا لشركة آبل لا تُشخّص معظم هذه الحالات.

وللمساعدة في اكتشاف هذه المشكلة، أضافت آبل إلى watchOS 11 مزية جديدة تراقب نومك وتنبهك إلى العلامات المحتملة لانقطاع النفس في أثناء النوم. وتتبع هذه المزية اضطرابات النوم في الليل، وكل 30 يومًا، تحلل المزية البيانات التي جمعتها خلال هذه المدة للبحث عن أي علامات تشير إلى انقطاع التنفس في أثناء النوم. وإذا عثرت على أي منها، فسيتلقى المستخدم تنبيهًا، ويمكنه تنزيل ملف PDF لبيانات النوم لمشاركتها مع الطبيب.

تتوفر مزية اكتشاف انقطاع التنفس في أثناء النوم الجديدة فقط على ساعة Watch Series 9 و Watch Series 10 و Watch Ultra 2.

2- تطبيق Vitals الجديد:

يقدم نظام watchOS 11 تطبيقًا جديدًا كليًا لمستخدمي ساعات آبل يُسمى Vitals، يتتبع العديد من مقاييس الصحة الرئيسية ويمكنه تنبيهك إذا ظهرت قراءات غير عادية؛ إذ يتتبع ​​معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة الحرارة ومدة النوم في أثناء الليل، ويمكنه إظهار أي علامات شاذة مقارنة ببياناتك المعتادة.

وإذا كانت لديك علامات شاذة، فستتلقى إشعارًا على ساعة آبل ويتضمن الإشعار معلومات عن بياناتك غير العادية مع تقديم أسباب محتملة لذلك.

3- مزية Training Load لتتبع كثافة التمرين:

تقيس مزية Training Load الجديدة مدة التدريبات الخاصة بك على مدار أربعة أسابيع، مع توضيح شدة التمرين من 1 إلى 10، وتقارن ساعة آبل بعد ذلك بين التدريبات الحالية والتدريبات خلال الأسبوع الماضي والأيام الثمانية والعشرين الماضية. وبهذه الطريقة يمكنك معرفة كون تدريبات الأسبوع السابق أقل بكثير أو أقل أو ثابتة أو أعلى أو أعلى بكثير من مستوى التدريبات الحالية. ويساعدك هذا في ضبط شدة التدريبات الخاصة بك، وتتبع تحسن لياقتك البدنية.

4- إمكانية إيقاف حلقات التمرين مؤقتًا:

في السابق كان يجب إغلاق حلقات النشاط يوميًا لضمان عدم فقدان تتبع النشاط، وهذا الأمر قد يكون مزعجًا إذا كنت متعبًا في بعض الأيام ولا تستطيع إغلاق حلقات النشاط ولكنك لا تريد أن تفقد تتبع نشاطك السابق، ولحل هذه المشكلة يضيف watchOS 11 مزية جديدة تتيح لك التوقف عن إغلاق حلقات النشاط في أي وقت دون التأثير في سلسلة التتبع السابقة. إذ يمكنك إيقاف حلقات النشاط مؤقتًا ليوم واحد، أو لأسبوع أو شهر إذا كنت ترغب في ذلك، ويمكنك أيضًا تخصيص أهدافك لأيام مختلفة من الأسبوع.

5- تطبيق الترجمة:

كان تطبيق الترجمة متاحًا على هواتف آيفون منذ نظام التشغيل iOS 14 في عام 2020. وقد وصل التطبيق إلى ساعات آبل الآن عبر نظام watchOS 11، ويساعد هذا التطبيق في التواصل مع الأشخاص الذين لا يتحدثون لغتك.

يعمل التطبيق بأكثر من 20 لغة مختلفة، وما عليك سوى تحديد اللغة التي تتحدثها واللغة التي تريد الترجمة إليها، ثم تحدث بصوت عالٍ بلغتك الأم وستلتقط ساعة آبل ما قلته وتترجمه إلى اللغة المستهدفة، ويمكنك النقر فوق أيقونة مكبر الصوت لجعل ساعة آبل تقرأ الترجمة بصوت عالٍ.