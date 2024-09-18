آبل توسع دعم اللغات في مزاياها للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة آبل توسيع قائمة اللغات المدعومة في مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها التي تُعرف باسم Apple Intelligence، إذ ستضاف لغات جديدة مثل الألمانية والإيطالية والكورية والبرتغالية والفيتنامية وغيرها خلال العام المقبل.

ويأتي هذا الإعلان قبل إطلاق تلك المزايا لأول مرة في أكتوبر القادم باللغة الإنجليزية الأمريكية، كما يأتي قبل أيام من إطلاق هواتف آيفون 16 المجهزة لدعم تلك المزايا.

ومن المتوقع أن تتوسع مزايا الذكاء الاصطناعي لتشمل اللغة الإنجليزية المحلية في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا ونيوزيلندا في ديسمبر المقبل.

وتخطط آبل لضم الهند وسنغافورة إلى القائمة بحلول العام القادم، كما أعلنت آبل سابقًا خططها لدعم اللغات الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية خلال العام المقبل أيضًا.

ومن الجدير بالذكر أن آبل كشفت عن سلسلة آيفون 16 الأسبوع الماضي مع التركيز بنحو كبير على دعم مزايا Apple Intelligence، لكن المفاجأة أن هذه الهواتف التي سيبدأ طرحها يوم الجمعة لن تحتوي على مزايا الذكاء الاصطناعي عند الإطلاق.

ومن المقرر أن تصل هذه المزايا لاحقًا في الخريف بمجموعة محدودة منها، على أن تُطرح باقي المزايا في عام 2025، علمًا بأنها ستُطرح أولًا داخل الولايات المتحدة ثم باقي الدول تباعًا.

ولم تكشف آبل حتى الآن عن خططها بشأن موعد دعم اللغة العربية في تلك المزايا التي تتضمن توليد النصوص وإعادة الصياغة وتوليد الصور والوجوه التعبيرية وتسجيل المكالمات وتحويلها إلى نصوص وتلخيصها وغيرها من المزايا الأخرى.