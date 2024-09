Tile تطلق أجهزة تعقب بلوتوث جديدة دون دعم UWB

أطلقت Tile مجموعة جديدة من أجهزة تعقب البلوتوث، مشيرة إلى ميزتين جديدتين مهمتين.

وتُعد أجهزة تعقب البلوتوث أداة قيمة في هذا العصر، إذ أصبحت المفاتيح المفقودة وأجهزة التحكم من بُعد المفقودة وحتى الحقائب أو الدراجات المسروقة شيئًا من الماضي.

وكانت Tile واحدة من أوائل الشركات المصنعة للعلامات الذكية التي أنشأت حضورًا واسع النطاق، ومنذ ذلك الحين نمت لتشمل عشرات الملايين من المستخدمين النشطين شهريًا.

وفي أحدث إصداراتها، تلتزم العلامة التجارية Tile بأجهزة التعقب التي نجحت في الماضي، وهي Mate و Pro و Stick و Slim.

وتلائم هذه المجموعة الجديدة مجموعة متنوعة من الاستخدامات، إذ يستخدم جهازا Mate و Pro فتحة زاوية يمكن استخدامها عبر حلقات المفاتيح وأحزمة حقيبة الظهر.

ويتضمن جهاز Sticker جهة خلفية لاصقة مثالية للعناصر ذات الشكل غير المعتاد التي تحتاج إلى تتبعها، مثل جهاز التحكم من بُعد أو الدراجة.

ويتطابق جهاز Slim مع تصميم بطاقة الهوية أو بطاقة الائتمان، مما يعني إمكانية وضع جهاز التعقب بسهولة في محفظتك.

ويمكنك أيضًا استخدام جهاز Slim بصفته طريقة غير ملحوظة لتتبع الأجهزة الإلكترونية، مثل الحاسوب المحمول، عن طريق وضعه في حقيبة الحاسوب المحمول.

وفي أواخر عام 2021، اشترت Life360، وهي منصة مشاركة الموقع والسلامة الموجهة للأسرة، Tile، وتتميز أحدث مجموعة من العلامات الذكية الآن بشعار Life360 عبر زر متعدد الوظائف.

وبافتراض أن لديك حساب Life360 أو بدأت حسابًا عند تنشيط أحد أجهزة Tiles لعام 2024، يمكن الآن برمجة أجهزة التعقب لإرسال رسالة SOS وإشارة موقع إلى عائلتك وجهات الاتصال في حالات الطوارئ، وكذلك السلطات المحلية إذا كنت تستخدم اشتراك Life360 المدفوع.

ويمكنك استخدام أجهزة Tile عبر شبكة Tile فقط. وتضم شبكة مستخدمي Tile أكثر من 40 مليون مستخدم.

وتفتقد أجهزة التعقب لميزة الاتصال الواسع النطاق، أو UWB. وتساعد تقنية UWB في أجهزة التعقب المستخدم في العثور على العنصر بدقة عالية في المدى القصير، حتى أنها قادرة على إخبار المستخدم بالاتجاه الذي يجب أن يتجه إليه عند البحث عن العلامة.

وبصرف النظر عن الميزة المفقودة، فإن أجهزة Mate و Sticker و Pro ترن الآن بصوت مرتفع مقارنةً بالأجهزة السابقة، ويوفر جهاز Pro مدى بلوتوث قدره 150 مترًا.

وتقدم اشتراكات Tile المدفوعة مزايا إضافية، مثل سجل الموقع والإشعارات الذكية في الوقت الفعلي.

وتطرح Tile مجموعتها الجديدة للبيع بسعر قدره 25 دولارًا لجهاز Mate و 35 دولارًا لجهاز Pro و 30 دولارًا لجهاز Slim و 25 دولارًا لجهاز Sticker.

Family-proof your family with @TheTileApp by Life360

Because the best way to stop fighting about losing stuff is to STOP 👏 LOSING 👏 STUFF 👏 pic.twitter.com/0dmbIBvecT

— Life360 (@Life360) September 16, 2024