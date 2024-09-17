Synchron تتيح لك التحكم في أمازون أليكسا بأفكارك

أعلنت Synchron ابتكارًا جديدًا في مجال إمكانية الوصول، إذ سمحت الشركة لمريض يعاني مرض التصلب الجانبي الضموري بالتحكم في المساعد الصوتي الذكي أليكسا من أمازون بأفكاره، وذلك من خلال غرسة دماغية.

وفي مقطع فيديو يُظهر التكنولوجيا، يتحكم المريض في مؤشر عبر جهاز لوحي ويستخدم أليكسا لإطفاء مصباح مكتبي دون استخدام يديه أو صوته.

ويشرح الفيديو كيف يمكن للمريض الوصول إلى نظام أمازون الذكي للمنزل بالكامل، ويشمل ذلك رؤية كاميرات الأمان، وإجراء مكالمات الفيديو والرد عليها، والتحكم في Fire TV من خلال توجيه المؤشر بدماغه.

واستطاعت تقنية Synchron تغيير حياة هذا الشخص الذي لم يكن لديه القدرة على استخدام صوته أو أطرافه.

وتعتمد الغالبية العظمى من أنظمة المنزل الذكي على الصوت أو اللمس، وتتجاوز تقنية Synchron الحاجة إلى تلك المدخلات وترسل إشارات مباشرة من الدماغ، مما يتيح التكنولوجيا للأشخاص الذين لا يمكنهم استخدامها بخلاف ذلك وتلبية حاجة حرجة لملايين الأشخاص.

ويستخدم ما لا يقل عن ستة مرضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة واجهة الدماغ والحاسوب من Synchron.

وتتشابه طريقة عمل التقنية مع تلك التي توفرها نيورالينك، ويُدخل الأطباء غرسة Synchron في الوريد الوداجي، وتنقل الغرسة الإشارات إلى الأوعية الدموية الموجودة ضمن سطح القشرة الحركية للدماغ.

وباستخدام هذه الغرسة، يمكن للمريض النقر ذهنيًا على الأيقونات الموجودة ضمن جهاز لوحي من Amazon Fire، الأمر الذي يمنحه إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من مزايا أليكسا.

ويُعد هذا الإنجاز المرة الأولى التي تُستخدم فيها واجهة الدماغ والحاسوب للتفاعل مع تقنية المنزل الذكي، مما يُظهر إمكانات منصة Synchron.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Synchron، توماس أوكسلي، إن شركته تطور مزايا أخرى وتناقش التكاملات المستقبلية مع شركات أخرى.

يشار إلى أن الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية أعلنت سابقًا أنها ربطت غرستها الدماغية بنظارة فيجين برو من آبل، مما سمح للمرضى ذوي القدرة الحركية المحدودة بالتحكم في الجهاز باستخدام أفكارهم فقط.