OpenAI تزيد حدود الاستخدام القصوى لنموذج o1 الجديد

استجابةً للطلب المتزايد، أعلنت OpenAI زيادة حدود الاستخدام القصوى لنموذج o1 الجديد.

وكانت الشركة قد أطلقت حديثًا نموذجها الجديد o1 الذي يتمتع بقدرات متقدمة في التفكير والاستدلال، وقد لاقى النموذج استحسانًا كبيرًا حتى الآن.

وأصبح بإمكان المشتركين في الخطط المأجورة مثل ChatGPT Plus و ChatGPT Team الذين أُتيح لهم النموذج منذ إطلاقه تجربة ما يصل إلى 50 رسالة في اليوم مع نموذج o1-mini المصغر، في حين أن حدود استخدام نموذج o1-preview الأكبر باتت تصل إلى 50 رسالة في الأسبوع.

وسيكون هذا النموذج الجديد أحد النماذج الأساسية لتطبيق ChatGPT إلى جانب نموذج GPT-4o، ومن المتوقع إصدار النسخة المصغرة منه لأصحاب الخطط المجانية قريبًا مع حدود قليلة للاستخدام.

وقال OpenAI في متشور لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “نقدر حماسكم تجاه نموذج o1، ونرغب في تمكينكم من استخدامه بنحو أكبر”.

وكانت الشركة قد أطلقت نموذج OpenAI o1 الأسبوع الماضي، وهو متاح الآن للاستخدام في نسخته التجريبية.

ويتميز هذا النموذج بأنه أبطأ وأكثر تكلفة مقارنةً بنموذج GPT-4o، ولكنه يتمتع بقدرات متقدمة في كتابة الأكواد وحل المشكلات المتعددة الخطوات، وقد صُمم للإجابة عن الأسئلة المعقدة، كما تتوفر منه نسخة مصغرة لسرعة أكبر في الاستجابة.

وعند إطلاق النموذج، وعدت OpenAI بزيادة حدود الاستخدام الأسبوعية لنموذجي o1-preview و o1-mini، وتمكين ChatGPT من اختيار النموذج الأنسب تلقائيًا لكل استفسار.

ومن جهة أخرى، أعلنت مايكروسوفت أنها سوف تحدّث مساعدها الذكي Copilot باستخدام أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي من OpenAI، ومنها نماذج o1 الجديدة.