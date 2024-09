“مايكروسوفت” و”G42″ تتعاونان لإنشاء مركزين للذكاء الاصطناعي في أبوظبي

أعلنت شركتا (مايكروسوفت) و(G42) اليوم، إطلاق مبادرتين إستراتيجيتين جديدتين تهدفان إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن. وتأتي هذه المبادرات في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الشركتين، التي أُعلنت في وقت سابق من هذا العام، والتي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع العالمي.

تشمل المبادرتان إنشاء مركزين جديدين للذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، الأول: هو نتاج تعاون مشترك من حيث التأسيس والتمويل بين شركة (G42) ومايكروسوفت، وبموافقة مجلس الإمارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي.

وسيعمل المركز على وضع وتطوير ومتابعة تنفيذ أفضل الممارسات والمعايير التي تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة في منطقة الشرق الأوسط والدول النامية أو تلك التي تعاني من فجوات في البنية التحتية الرقمية والتقنية مقارنة بالدول المتقدمة.

بينما المركز الثاني: فهو عبارة عن فرع جديد لمختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي للأعمال الخيرية في إمارة أبوظبي، ,سيركز في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشروعات تعزز من التعاون المحلي والإقليمي لتحقيق الأهداف المجتمعية الرئيسية مثل: مواجهة التغيرات المناخية أو مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وغيرها.

We are thrilled to announce two major initiatives in collaboration with @Microsoft to advance Responsible AI. Together, we are establishing two new centers in Abu Dhabi that will drive progress in AI development, focusing on safety, security, and real-world impact. pic.twitter.com/GoOyzQvFEc

— G42 (@G42ai) September 17, 2024