مايكروسوفت تطلق Office LTSC 2024 للشركات والحكومات

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا إطلاق حزمة البرامج المكتبية Office LTSC 2024 المخصصة لعملائها من الشركات والحكومات لأنظمة ويندوز وماك.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت إصدارًا تجريبيًا عامًا من Office LTSC 2024 لعملائها في شهر أبريل الماضي.

وذكرت مايكروسوفت عبر مدونتها الرسمية أن حزمة Office LTSC 2024 أصبحت متاحة بنحو عام للعملاء الحاليين من الشركات والحكومات، وأنها ستُطرح لكافة العملاء بحلول مطلع أكتوبر المقبل.

وتحتوي الحزمة على برامج مايكروسوفت المكتبية المعروفة مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook وOneDrive وOneNote، ويمكن شراء حزمة Office LTSC Professional Plus من أجل الاستفادة من برنامج Access.

ويشير اختصار LTSC إلى مصطلح Long-Term Servicing Channel أو إصدار “قناة الخدمة الطويلة الأجل”، وهو إصدار يعمل بترخيص دائم لاستخدام تطبيقات أوفيس ومجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى دون الحاجة إلى اشتراك دوري، كما أنه مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى تثبيت البرامج على أجهزتها – مثل المعدات الطبية وأجهزة التصنيع وغيرها – مرة واحدة، ثم تشغيلها بدون تحديثات على المدى الطويل من أجل استقرار العمل والتحكم فيه على نحو أفضل.

وقالت مايكروسوفت في منشورها: “توفر Office LTSC 2024 إصدارًا ثابتًا من أدوات الإنتاجية المألوفة، مع تحديثات تتضمن جزءًا من المزايا التي أُضيفت إلى تطبيقات Microsoft 365 على مدار السنوات الثلاثة الماضية. وتشمل المزايا الجديدة الرسوم البيانية الديناميكية وأكثر من 12 وظيفة نصية ومصفوفة جديدة في Excel، وخيارات محسنة للبحث وإنشاء الاجتماعات في Outlook، بالإضافة إلى تحسينات في الأداء والأمان وسهولة الوصول.”

وستحظى حزمة Office 2024 LTSC بدعم رسمي من مايكروسوفت لمدة قدرها خمس سنوات وفقًا لسياسة الشركة.

وفيما يتعلق بإصدار Office 2024 للمستهلكين، أشارت مايكروسوفت إلى أنها ستكشف عن معلومات إضافية “في الأسابيع المقبلة”.