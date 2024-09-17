مايكروسوفت تحذر من فقدان الوصول إلى أوتلوك

أرسلت مايكروسوفت إشعارًا نهائيًا إلى مجموعة من المستخدمين مفاده أن بعض تطبيقات البريد الإلكتروني الخارجية فقدت إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني في أوتلوك.

ووفقًا لعملاقة البرمجيات، فإن تطبيقات البريد الإلكتروني الخارجية المتأثرة ليست آمنة بدرجة كافية.

وفي حال كنت أحد الأشخاص العديدين الذين يستخدمون تطبيق بريد إلكتروني خارجي للوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني أوتلوك، فقد تحتاج إلى البدء بالبحث عن برنامج بريد إلكتروني بديل.

وقبل هذا الإشعار النهائي، أرسلت مايكروسوفت رسائل بريد إلكتروني بخصوص التغييرات بموجب بريد إلكتروني ينص على تحديث تقنية تسجيل الدخول قبل تاريخ 16 سبتمبر 2024 للحفاظ على الوصول إلى البريد الإلكتروني.

وتريد مايكروسوفت من المستخدمين الانتقال من المصادقة الأساسية، التي تستخدم اسم مستخدم وكلمة مرور فقط لتسجيل الدخول، إلى المصادقة الحديثة، التي تستخدم بروتوكول OAuth 2.0 لعملية تسجيل دخول آمنة تحافظ على أمان الحسابات.

وتفقد تطبيقات البريد الإلكتروني الخارجية التي لا تدعم بروتوكول OAuth 2.0 إمكانية الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني أوتلوك، كما تفقد تطبيقات أوتلوك القديمة التي لا تحتوي على بروتوكول OAuth 2.0 إمكانية الوصول أيضًا.

وقالت مايكروسوفت: “لا تدعم الإصدارات المكتبية التالية من أوتلوك المصادقة الحديثة، وهي أوتلوك 2007 وأوتلوك 2010 وأوتلوك 2013 وأوتلوك 2016 MSI وأوتلوك 2019 LTSC. لا يدعم أي إصدار مكتبي من أوتلوك بإصدار أقل من 11601.10000 المصادقة الحديثة”.

وأعلنت عملاقة البرمجيات هذا التغيير أول مرة في شهر يونيو، مع تحذير المستخدمين من أن التطبيقات الخارجية غير الآمنة ستفقد إمكانية الوصول في تاريخ 16 سبتمبر.

وقالت مايكروسوفت حينها: “بدءًا من تاريخ 16 سبتمبر، يحتاج مستخدمو حسابات البريد الإلكتروني الشخصية من مايكروسوفت، مثل Outlook و Hotmail و Live، إلى الانتقال إلى طرق المصادقة الحديثة في تطبيق البريد الإلكتروني. الانتقال ضروري لجميع مستخدمي أوتلوك للمساعدة في الحفاظ على أمان حسابات البريد الإلكتروني الشخصية في أوتلوك”.

ونشرت الشركة دليلًا عبر صفحة الدعم يوضح كيفية تمكين بروتوكول OAuth 2.0 في تطبيق البريد الإلكتروني Thunderbird من موزيلا و Apple Mail من آبل.