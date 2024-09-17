سامسونج تكشف عن هاتفها الرخيص الثمن Galaxy F05

أعلنت شركة سامسونج رسميًا إطلاق هاتفها الجديد Galaxy F05، وهو أحدث هواتفها من سلسلة F المخصصة لأصحاب الميزانيات المحدودة.

ومن المتوقع أن يُتاح الهاتف للشراء في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري، وقد يصبح خيارًا مفضلًا لبعض المستهلكين نظرًا إلى تصميمه المميز الذي يشبه الجلد.

ويأتي هاتف Galaxy F05 بمعالج MediaTek Helio G85، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة قدرها 4 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها افتراضيًا حتى 4 جيجابايت إضافية باستخدام تقنية Samsung RAM Plus. كما يوفر الهاتف سعة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على شاشة قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +HD، وبطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا.

ويضم الهاتف كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع كاميرا مساعدة للعمق دقتها 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية دقتها 8 ميجابكسل، كما يحتوي الهاتف على منفذ لبطاقة microSD ومنفذ السماعات 3.5 ملم.

ويشبه هاتف Galaxy F05 إلى حد بعيد هواتف Galaxy M05 وGalaxy A05، ولكنه يتميز بتصميم خلفي يشبه الجلد، مما يمنحه مظهرًا مختلفًا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 14 وواجهة One UI 6. كما تعهدت سامسونج بتقديم تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل مع أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

ومن المقرر إطلاق هاتف Galaxy F05 خلال شهر سبتمبر الجاري بسعر يقل عن 100 دولارٍ أمريكي، وهو يتوفر بلون واحد، وهو اللون الأزرق. ويُعد الهاتف من أرخص الهواتف الذكية التي تتيحها الشركة الكورية للمستهلكين.