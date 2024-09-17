جوجل تعتزم التخلي عن سامسونج في تصنيع معالجات Tensor

أفادت تقارير حديثة بأن شركة جوجل تعتزم الاعتماد على شركة TSMC بدلًا من سامسونج لتصنيع معالجات Tensor G5، التي سوف تستخدمها في سلسلة هواتف بكسل 10 العام المقبل.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “بيزنس كوريا“، فإن معالجات Tensor G5 سوف تُصنّع باستخدام تقنية التصنيع المتطورة البالغ قدرها 3 نانومتر من TSMC، كما أشار التقرير أيضًا إلى أن جوجل ستتعاون مع TSMC مجددًا لتصنيع معالجات Tensor G6 التي ستُنتج باستخدام تقنية 2 نانومتر لهواتف بكسل 11.

وتأتي هذه الخطوة بعد شائعات سابقة أكدت أن جوجل تسعى إلى ترك التعامل مع Samsung Foundry، ذراع تصنيع الرقاقات في سامسونج، بسبب “المعدل المنخفض” و”غير المستقر” للإنتاجية.

تشير التقارير إلى أن نسبة العائد الإنتاجي لسامسونج في تصنيع الرقاقات بتقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر تصل إلى 20% فقط، في حين أن نسبة العائد الإنتاجي لـ TSMC تبلغ 80%، وهو ما يُعد فارقًا كبيرًا.

ويشير مصطلح العائد الإنتاجي (Yield Rate) في صناعة الرقاقات إلى نسبة الرقاقات الصالحة أو السليمة التي تُنتج مقارنةً بعدد الرقاقات الإجمالي الذي يُصنّع على شريحة سيليكون واحدة، وهو يُعد مقياسًا لجودة عملية التصنيع وكفاءتها.

وخلال عملية تصنيع الرقاقات، قد تظهر بعض العيوب نتيجة لعوامل متعددة مثل عدم دقة المعدات أو المواد المستخدمة أو تعقيدات عملية التصنيع، وتؤدي هذه العيوب إلى رقاقات غير صالحة للاستخدام. ومن ثَمّ، كلما كانت نسبة العائد الإنتاجي أعلى، زاد عدد الرقاقات السليمة التي يمكن بيعها واستخدامها.

وقد تتفاقم الأضرار التي ستلحق بشركة سامسونج لتصنيع الرقاقات Samsung Foundry بعد تخلي جوجل عنها، خاصةً بعد الشائعات التي تشير إلى أن شركة سامسونج للإلكترونيات تعتزم استخدام معالجات سنابدراجون 8 جين 4 من كوالكوم في هواتف جالاكسي S25، بدلًا من معالجات Exynos 2500.

وهذه التطورات قد تشكّل ضررًا كبيرًا لأعمال Samsung Foundry، مما قد يؤثر بنحو كبير في إيراداتها وأرباحها ومشاريعها المستقبلية.