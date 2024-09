بلوسكاي تضم الآن أكثر من 10 ملايين مستخدم

قالت شبكة التواصل الاجتماعي بلوسكاي إنها تضم ​​الآن أكثر من 10 ملايين مستخدم. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى النمو السريع للشبكة في الأسابيع القليلة الماضية بعد إغلاق إكس التي يملكها إيلون ماسك في البرازيل.

وفي الشهر الماضي، حظرت المحكمة العليا في البرازيل إكس في البلاد وفرضت غرامة على المستخدمين الذين يصلون إلى المنصة باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN.

وبعد ذلك، ارتفعت شعبية شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل بلوسكاي وثردز. وحاليًا، توجد هذه التطبيقات في المراكز العشرة الأولى في تصنيفات آب ستور وجوجل بلاي لفئة الوسائط الاجتماعية في البرازيل.

وقالت المنصة في منشور: “إذا كنت تقرأ هذا، فأنت من أول عشرة ملايين مستخدم ضمن بلوسكاي”، وعندما تنقر فوق أيقونة الاحتفال عبر الصفحة الرئيسية للمنصة، فإن بإمكانك رؤية رقم انضمامك عبر بلوسكاي ومشاركته مع أصدقائك.

واكتسبت بلوسكاي بسرعة ما يصل إلى 3 ملايين مستخدم في غضون أيام من حظر إكس في البرازيل، وتجاوز إجمالي عدد مستخدميها ما يصل إلى 9 ملايين مستخدم في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت المنصة غير المركزية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها إن أكثر من 85 في المئة من المستخدمين الجدد كانوا من البرازيل.

وفي الأسبوع الماضي، قالت بلوسكاي إنها شهدت نشاطًا قياسيًا، وواجهت المنصة بعض أعطال الخادم بسبب تسجيل الأشخاص بأعداد كبيرة.

وبعد أن كانت في وضع الدعوة فقط لمدة عام تقريبًا، فتحت بلوسكاي منصتها لجميع المستخدمين في شهر فبراير.

وفي الوقت نفسه، نمت منصة ثردز المنافسة المملوكة لشركة ميتا إلى أكثر من 200 مليون مستخدم.

وبدأت بلوسكاي في الأسبوع الماضي بالسماح للمستخدمين بنشر مقاطع الفيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.

كما طرحت أدوات الإشراف الذاتي، مثل التحكم في من يمكنه اقتباس المنشور، وإخفاء الردود، والقدرة على كتم الكلمات لمدة زمنية محددة.

وتأسست بلوسكاي في عام 2021 على يد جاك دورسي، المشارك في تأسيس شركة تويتر، التي أعاد إيلون ماسك تسميتها إلى إكس بعد استحواذه عليها في عام 2022.

If you’re reading this, you’re one of the first 10 million users on Bluesky!

Se você está lendo isso, você é um dos primeiros 10 milhões de usuários do Bluesky!

[image or embed]

— Bluesky (@bsky.app) September 15, 2024 at 10:25 PM