“إنفيجن 2024” يستكشف دور الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول الرقمي في الإمارات

أعلنت (دو) DU، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، تنظيم النسخة الثانية من الحدث التقني السنوي (إنفيجن 2024) Envision 2024، تحت شعار (تمكين القادة للازدهار من خلال التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي) وذلك يوم 26 من سبتمبر الجاري.

ويجمع هذا الحدث نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والشركات العالمية، بهدف استكشاف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف حدث (إنفيجن 2024) إلى تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للتقنيات الناشئة التي تعمل على تسريع التحول الرقمي، وضرورة تكامل التكنولوجيات المتقدمة من أجل تعزيز النمو وترسيخ التنمية المستدامة عبر القطاعات الرئيسية.

وفي هذا الإطار سيناقش الخبراء وصناع القرار مجموعة واسعة من المواضيع الحيوية، التي تشمل:

يشهد حدث (إنفيجن 2024) مشاركة واسعة من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، التي تشمل: شركة (أوراكل) Oracle، الراعي الرسمي للحدث، وشركة هواوي، الراعي الاستراتيجي، وتشمل قائمة الرعاة الفضيين كل من: نوكيا، و Dell، و IBM، و فورتينت، وفاست داتا. وتؤكد هذه الشراكات الإستراتيجية التزام القطاع الخاص بدعم التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتساهم في صنع بيئة محفزة للابتكار والتعاون بين مختلف الأطراف.

وستركز شركة (أوراكل)، بصفتها الراعي الرسمي، في محور تمكين السحابة السيادية التي ستساعد القطاع العام في الإمارات في تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، كما ستعرض أحدث حلولها للذكاء الاصطناعي السيادي. في حين ستعرض شركة هواوي حلولها المتطورة التي تساهم في تشكيل مستقبل التحول الرقمي.

