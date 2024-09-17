“إنفيجن 2024” يستكشف دور الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول الرقمي في الإمارات

أعلنت (دو) DU، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، تنظيم النسخة الثانية من الحدث التقني السنوي (إنفيجن 2024) Envision 2024، تحت شعار (تمكين القادة للازدهار من خلال التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي) وذلك يوم 26 من سبتمبر الجاري.

ويجمع هذا الحدث نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والشركات العالمية، بهدف استكشاف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف حدث (إنفيجن 2024) إلى تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للتقنيات الناشئة التي تعمل على تسريع التحول الرقمي، وضرورة تكامل التكنولوجيات المتقدمة من أجل تعزيز النمو وترسيخ التنمية المستدامة عبر القطاعات الرئيسية.

وفي هذا الإطار سيناقش الخبراء وصناع القرار مجموعة واسعة من المواضيع الحيوية، التي تشمل:

دور الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول الرقمي: سيسلط الحدث الضوء على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات، مثل: الصناعة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية.

سيسلط الحدث الضوء على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات، مثل: الصناعة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية. بناء شراكات إستراتيجية: يشجع الحدث على بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي في دولة الإمارات.

يشجع الحدث على بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي في دولة الإمارات. اعتماد التقنيات الناشئة: سيناقش الخبراء وصناع القرار الإمكانيات الضخمة لأحدث التقنيات، مثل: الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وكيف يمكن الاستفادة منها لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

بعد النجاح الكبير اللّي حققناه العام الماضي، يسعدنا الإعلان عن تنظيم Envision 2024 لهذا العام تحت رعاية هيئة دبي الرقمية.

سيجمع هذا الحدث روّاد التكنولوجيا لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي، ومناقشة المحاور الرئيسية: مراكز البيانات، تقنيات الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي… pic.twitter.com/yMyNXYrpBM — dutweets (@dutweets) September 12, 2024

شراكات إستراتيجية لتعزيز الابتكار:

يشهد حدث (إنفيجن 2024) مشاركة واسعة من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، التي تشمل: شركة (أوراكل) Oracle، الراعي الرسمي للحدث، وشركة هواوي، الراعي الاستراتيجي، وتشمل قائمة الرعاة الفضيين كل من: نوكيا، و Dell، و IBM، و فورتينت، وفاست داتا. وتؤكد هذه الشراكات الإستراتيجية التزام القطاع الخاص بدعم التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتساهم في صنع بيئة محفزة للابتكار والتعاون بين مختلف الأطراف.

وستركز شركة (أوراكل)، بصفتها الراعي الرسمي، في محور تمكين السحابة السيادية التي ستساعد القطاع العام في الإمارات في تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، كما ستعرض أحدث حلولها للذكاء الاصطناعي السيادي. في حين ستعرض شركة هواوي حلولها المتطورة التي تساهم في تشكيل مستقبل التحول الرقمي.

We are delighted to welcome our Strategic Sponsor, @Huawei_ME, for #Envision2024. Their partnership has been instrumental in powering our event, driving innovation, and ensuring we remain tech-ready alongside future innovators to support the UAE’s vision of business progress. We… pic.twitter.com/9nMH2LPeAs — dutweets (@dutweets) September 2, 2024

أهمية حدث (إنفيجن 2024):

يأتي تنظيم (إنفيجن 2024) في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. ويسعى الحدث إلى تحقيق الأهداف التالية:

توفير منصة للحوار والتعاون: يجمع (إنفيجن 2024) قادة الفكر وصناع القرار لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التكنولوجيا.

يجمع (إنفيجن 2024) قادة الفكر وصناع القرار لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التكنولوجيا. تسريع وتيرة التحول الرقمي: يساهم الحدث في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

يساهم الحدث في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. بناء اقتصاد قائم على المعرفة: يعزز الحدث بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021.