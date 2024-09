“إكسباند نورث ستار” يستقطب أضخم تجمع عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين في دبي

ستنطلق فعاليات معرض (إكسباند نورث ستار) Expand North Star، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، في (دبي هاربر) يوم 13 من أكتوبر المقبل، وذلك بهدف ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين العالميين، وتوفير منصة مثالية لاستكشاف فرص الاستثمار والتوسع في المنطقة.

ويجمع هذا الحدث المرتقب، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين، ورواد الأعمال، وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميزة التي توفرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

ويستعد معرض (إكسباند نورث ستار) هذا العام لاستقبال أكثر من 1800 شركة ناشئة من 100 دولة، و1200 مستثمر من أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية. وبذلك يسجل المعرض أكبر عدد للشركات الناشئة التي وصلت إلى مراحل أعمال متقدمة مقارنة بالفعاليات الدولية الأخرى، مما يعكس النمو القياسي في عدد المشاركين بالحدث ويرسخ أهميته على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

ستشهد دورة العام الحالي من معرض (إكسباند نورث ستار) مشاركة مستثمرين جدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم ومستثمرين من دول جديدة، منها: أذربيجان وموريشيوس والدانمارك وبيرو ومالطا وقبرص.

وبالتزامن مع نمو وتنوع مشاركة المستثمرين، سيشهد المعرض زيادة في عدد الشركات الناشئة من دول تشارك أول مرة في فعاليات (إكسباند نورث ستار) هذا العام، وأبرزها: النمسا وأستراليا وكندا واليونان وايرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وماليزيا وسنغافورة ودول أخرى.

