“إكسباند نورث ستار” يستقطب أضخم تجمع عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين في دبي

ستنطلق فعاليات معرض (إكسباند نورث ستار) Expand North Star، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، في (دبي هاربر) يوم 13 من أكتوبر المقبل، وذلك بهدف ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين العالميين، وتوفير منصة مثالية لاستكشاف فرص الاستثمار والتوسع في المنطقة.

ويجمع هذا الحدث المرتقب، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين، ورواد الأعمال، وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميزة التي توفرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

ويستعد معرض (إكسباند نورث ستار) هذا العام لاستقبال أكثر من 1800 شركة ناشئة من 100 دولة، و1200 مستثمر من أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية. وبذلك يسجل المعرض أكبر عدد للشركات الناشئة التي وصلت إلى مراحل أعمال متقدمة مقارنة بالفعاليات الدولية الأخرى، مما يعكس النمو القياسي في عدد المشاركين بالحدث ويرسخ أهميته على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

لقد بدأ العد التنازلي لأكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 أكتوبر في دبي هاربر.@expandnorthstar pic.twitter.com/CWLlTAp21c — Dubai Chamber of Digital Economy (@DxbChamberDigi) September 16, 2024

ما الذي يميز (إكسباند نورث ستار) هذا العام؟

ستشهد دورة العام الحالي من معرض (إكسباند نورث ستار) مشاركة مستثمرين جدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم ومستثمرين من دول جديدة، منها: أذربيجان وموريشيوس والدانمارك وبيرو ومالطا وقبرص.

وبالتزامن مع نمو وتنوع مشاركة المستثمرين، سيشهد المعرض زيادة في عدد الشركات الناشئة من دول تشارك أول مرة في فعاليات (إكسباند نورث ستار) هذا العام، وأبرزها: النمسا وأستراليا وكندا واليونان وايرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وماليزيا وسنغافورة ودول أخرى.

@DxbChamberDigi, driving Dubai’s growth as a global tech hub, is dedicated to attracting global talent and supporting the digital industry, the chamber plays a key role in shaping Dubai’s economic future. Register Now! https://t.co/HhnNl8s7Sx#ExpandNorthStar2024 #ClimateTech pic.twitter.com/lkNvYf9WKH — Expand North Star (@expandnorthstar) September 13, 2024

أرقام قياسية:

أكثر من 1800 شركة ناشئة: سيشارك في فعاليات المعرض هذا العام أكثر من 1800 شركة ناشئة، ويمثل هذا الرقم أكبر عدد من الشركات الناشئة المشاركة في أي فعالية من نوعها على مستوى العالم.

سيشارك في فعاليات المعرض هذا العام أكثر من 1800 شركة ناشئة، ويمثل هذا الرقم أكبر عدد من الشركات الناشئة المشاركة في أي فعالية من نوعها على مستوى العالم. 1200 مستثمر: سيشارك في المعرض كبار مسؤولي الصناديق الاستثمارية العالمية، مما يوفر فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الناشئة.

سيشارك في المعرض كبار مسؤولي الصناديق الاستثمارية العالمية، مما يوفر فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الناشئة. نجاح الدورة السابقة: شهدت دورة العام الماضي حضور أكثر من 33,000 مشارك و855 مستثمرًا يديرون أصولًا بقيمة تتجاوز التريليون دولار أمريكي. كما استقطبت 1,604 شركة ناشئة من 91 دولة، وشارك في المعرض 52 شركة مليارية تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة 663 مليار دولار أمريكي.

دعم التحول الرقمي:

يُعدّ معرض (إكسباند نورث ستار) منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي في دبي والمنطقة، كما يساهم المعرض بشكل فعال في دعم رؤية دبي لتصبح مركزًا عالميًا رائدًا للابتكار والتكنولوجيا، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للشركات الناشئة ودعم نموها وتطورها.

وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم نجاح المنظومة الرقمية المتقدمة في دبي، وتعمل على تعزيز تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجامًا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث يشكل (إكسباند نورث ستار)، إحدى أبرز ركائز الإستراتيجية التي تتبعها الغرفة لتحقيق طموحات الإمارة بأن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا للابتكار والتكنولوجيا، فضلًا عن دوره المهمّ في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الإمارة والعالم.