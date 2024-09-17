أمازون تعيد نظام العمل المكتبي كاملًا وتضع حدًا للعمل من بُعد

قالت شركة أمازون لموظفيها إنه سيتعين عليهم العودة إلى العمل في المكاتب لمدة قدرها خمسة أيام في الأسبوع بدايةً من مطلع العام المقبل، في إحدى أكثر الخطوات تشددًا تجاه العمل من بُعد الذي أصبح شائعًا منذ جائحة كورونا.

وفي مذكرة أرسلها الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، إلى الموظفين على مستوى العالم، قال: “لقد قررنا العودة إلى نظام العمل في المكاتب كما كان قبل جائحة كوفيد”. وأضاف: “لقد لاحظنا أنه من الأسهل على زملائنا التعلم والمشاركة وتطبيق ثقافتنا وتعزيزها؛ كما أن التعاون والعصف الذهني والابتكار يصبح أبسط وأكثر فاعلية”.

وأوضح جاسي أن العمل من بُعد ليومين في الأسبوع لم يكن أمرًا مفروضًا قبل الجائحة، ولن يكون كذلك في المستقبل. وأضاف أن هناك استثناءات ستُمنح للموظفين الذين لديهم أطفال مرضى أو حالات طوارئ عائلية أو مشاريع برمجية تتطلب بيئة أكثر انعزالًا.

وأشارت أمازون إلى أنها ستنهي نظام “المكاتب المشتركة” وستعيد العمل بالمخططات المكتبية المخصصة في مبانيها في الولايات المتحدة، مع أن هذا النظام سيستمر في أوروبا.

وقُدّر عدد موظفي الشركة بنحو 1.5 مليون موظف بدوام كامل وجزئي بنهاية عام 2023 الماضي، ويعمل الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين في المخازن أو كسائقي توصيل، لكن الشركة لديها مئات الآلاف من الموظفين العاملين في المكاتب.

وتُعد أمازون من الشركات الرائدة في مساعي العودة إلى المكاتب، مما يجعلها استثناءً بين شركات التكنولوجيا الأخرى التي ما زالت تقدم شروط عمل أكثر مرونة، إذ تطلب شركة جوجل من موظفيها الحضور إلى مكاتب العمل ثلاث مرات أسبوعيًا، في حين ما زالت العديد من الشركات الناشئة تعتمد بالكامل على نظام العمل من بُعد.

وفي مايو من العام الماضي، قدّمت أمازون سياسة عامة تلزم الموظفين بالحضور إلى مكاتب العمل ثلاثة أيام في الأسبوع، وتابعت تنفيذ هذه السياسة بصرامة من خلال مراقبة مواعيد دخول الموظفين وخروجهم من مقرات العمل، وتحذير المخالفين بنحو متكرر.

وأشار جاسي إلى أن “الفوائد المترتبة على الوجود في المكتب كبيرة”. وقال إن الأشهر الـ 15 الماضية عززت قناعة الشركة بشأن هذه الفوائد.

ومن التغييرات الأخرى التي أعلنتها الشركة إنشاء “صندوق البيروقراطية” للموظفين للإبلاغ عن “الإجراءات أو القواعد غير الضرورية التي ينبغي القضاء عليها”، كما أعلنت الشركة تخفيض عدد المديرين المتوسطين بهدف زيادة نسبة “المساهمين الأفراد” إلى المديرين بنسبة قدرها 15% بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.