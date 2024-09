أبوظبي تستضيف مؤتمر “سايبركيو” لمواجهة تحديات الأمن السيبراني في العصر الكمي

أعلن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، استضافة فعاليات مؤتمر (سايبركيو: الأمن في العصر الكمي) CyberQ: Security in the Quantum Era، في أبوظبي خلال يومي 12 و 13 من نوفمبر المقبل.

ويجمع هذا المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين وصناع السياسات ورواد الصناعة لمناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن السيبراني في ظل التطور المتسارع للحوسبة الكمية.

ويهدف المؤتمر إلى بحث ومناقشة الاستعدادات لهذه التهديدات الناشئة والتخفيف من حدتها، مما يضع دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي تقدم حلولًا للأمن السيبراني آمنة في مجال الحوسبة الكمية.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: “يأتي مؤتمر (سايبركيو) في توقيت مثالي، حيث نستعد لتقديم ثلاث سياسات جديدة للأمن السيبراني بحلول نهاية العام الجاري تركز في التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية وأمن البيانات، وإنترنت الأشياء، ومراكز عمليات الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “من المتوقع إصدار اللوائح التنفيذية الحيوية، لقانون التشفير من أجل تأمين إرسال البيانات المتوافقة مع الكم، بحلول نهاية العام الجاري أيضًا، إذ إن طموحنا هو جعل دولة الإمارات مركزًا عالميًا للبيانات، مما يتطلب وجود قوانين واضحة وقوية وشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص”.

Join us at the CyberQ Conference, MENA’s premier event dedicated to shaping the future of cybersecurity in the quantum era. Hosted by the Cyber Security Council, with the invaluable support of the Technology Innovation Institute @TIIuae, this event is a true testament to the… pic.twitter.com/jChILwYa95

— Cyber Security Council (@cscgovae) September 16, 2024