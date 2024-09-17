أبرز 8 مزايا جديدة في نظام iOS 18

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاختبار التجريبي، أطلقت آبل الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 18، وهو الآن متاح للتثبيت في جميع هواتف آيفون المتوافقة، التي تشمل هواتف آيفون XS وجميع الإصدارات التي أطلقت بعده، ويمكن تثبيت نظام iOS 18 بسهولة بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات، ثم قسم عام، ثم النقر فوق زر تحديث البرنامج.

وفيما يلي، سنذكر أبرز ثماني مزايا جديدة في iOS 18 يمكن لمستخدمي هواتف آيفون البدء باستخدامها مباشرة في هواتفهم بعد تثبيت التحديث الجديد:

1- إمكانية تخصيص الشاشة الرئيسية:

يتيح لك نظام التشغيل iOS 18 وضع أيقونات التطبيقات في أي مكان على الشاشة الرئيسية، وهناك خيارات تخصيص جديدة تسمح لك بإعادة تلوين أيقونات التطبيقات. ويمكنك أيضًا تغيير حجم أيقونات التطبيقات لتبدو أكبر مع إخفاء اسم التطبيق في الجهة السفلية من الأيقونة.

2- إمكانية تخصيص مركز التحكم:

أعادت آبل تصميم مركز التحكم في نظام التشغيل iOS 18. ومثل الشاشة الرئيسية، أصبح الآن أكثر قابلية للتخصيص، مما يسمح لك بإعادة ترتيب عناصر التحكم وتغيير حجمها عبر صفحات متعددة. ويمكنك بسهولة إضافة المزيد من عناصر التحكم من معرض عناصر التحكم الجديد كليًا.

يمكنك تعرّف المزيد عن كيفية تخصيص مركز التحكم في مقال: “كيفية تخصيص مركز التحكم الجديد في نظام iOS 18″.

3- مزايا جديدة في تطبيق الرسائل:

حصل تطبيق الرسائل (iMessage) على مجموعة واسعة من المزايا الجديدة في نظام التشغيل iOS 18، مثل: القدرة على استخدام أي رمز تعبيري كرد سريع على الرسائل باستخدام شريط Tapback، بالإضافة إلى التأثيرات النصية لتغيير طريقة عرض النصوص مثل: Shake و Explode، وخيارات جديدة لتنسيق النصوص مثل: الخط العريض والتسطير، والقدرة على جدولة الرسائل لإرسالها لاحقًا، ودعم معيار RCS لتحسين تجربة المراسلة مع أجهزة أندرويد.

يمكنك تعرّف المزيد عن التحسينات والمزايا الجديدة في تطبيق الرسائل في نظام iOS 18 في مقال: “ما المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 18؟“.

4- إعادة تصميم تطبيق الصور:

تقول آبل إن تطبيق الصور (Photos) تلقى أكبر إعادة تصميم له على الإطلاق في نظام iOS 18، مع إزالة التبويبات وإظهار جميع الأقسام في صفحة واحدة. كما تحسنت قدرة التطبيق على اكتشاف الصور وتصنيفها ضمن فئات مختلفة لتتمكن من الوصول إلى صورك التي التقطتها في أوقات معينة أو في أماكن معينة بسهولة.

يمكنك تعرّف جميع التحديثات الجديدة التي حصل عليها تطبيق الصور في مقال: “أهم التحديثات القادمة إلى تطبيق الصور في نظام iOS 18“.

5- إمكانية قفل التطبيقات:

يسمح iOS 18 بقفل أي تطبيق باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز المرور الخاص بهاتف آيفون، وذلك بهدف الحفاظ على الخصوصية والأمان. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إخفاء أي تطبيق من الشاشة الرئيسية، وسينتقل إلى مجلد مخفي ومقفل.

يمكنك تعرف كيفية إخفاء التطبيقات وقفلها في مقال: “كيفية قفل التطبيقات وإخفائها في هواتف آيفون“.

6- تطبيق كلمات المرور:

يتضمن iOS 18 تطبيقًا جديدًا كليًا لحفظ كلمات المرور يسمى (كلمات المرور) Passwords يتضمن العديد من المزايا المتاحة سابقًا عبر خدمة iCloud Keychain، ويسهل هذا التطبيق إدارة كلمات المرور ومفاتيح المرور ورموز المصادقة الثنائية وغير ذلك.

7- مزية التحكم في التشتت:

يمكن استخدام مزية التحكم في التشتت الجديدة (Distraction Control) المدمجة في متصفح سفاري (Safari)، لإخفاء بعض العناصر المشتتة للانتباه التي تظهر في مواقع الويب، مثل: نماذج الاشتراك في النشرة الإخبارية وطلبات إذن استخدام ملفات تعريف الارتباط، وقد يساعد ذلك في تقليل التشتت في أثناء تصفح الويب.

8- وضع اللعبة:

قدمت آبل وضع اللعبة (Game Mode) أول مرة في حواسيب ماك، وهو متاح الآن على آيفون. وعند تفعيله يقل نشاط الخلفية للحفاظ على معدلات إطارات عالية باستمرار في أثناء اللعب، ويقلل هذا الوضع بنحو كبير زمن انتقال الصوت عبر سماعات AirPods عند استخدامها في أثناء اللعب، ويعزز استجابة وحدات التحكم في الألعاب اللاسلكية.