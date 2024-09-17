أصبح نظام iPadOS 18 متاحًا لجميع مستخدمي أجهزة آيباد المتوافقة، ومع أن مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence غير متوفرة فيه وستصل في التحديثات القادمة، هناك العديد من المزايا الجديدة والمفيدة التي يوفرها هذا التحديث الجديد، وسنذكر أبرزها في هذا المقال.

أبرز المزايا الجديدة في نظام iPadOS 18:

يتضمن نظام iPadOS 18 الجديد لأجهزة آيباد اللوحية مجموعة من المزايا التي ستعزز تجربة استخدام هذه الأجهزة، وأبرزها:

1- تطبيق الآلة الحاسبة:

من أهم الإضافات التي وصلت إلى أجهزة آيباد اللوحية عبر التحديث الجديد لنظام التشغيل تطبيق الآلة الحاسبة الجديد كليًا. ويعمل هذا التطبيق تمامًا مثل تطبيق الآلة الحاسبة في آيفون، ومع ذلك، فإنه يتضمن مزية Math Notes الجديدة التي تسمح للمستخدمين بكتابة المسائل الرياضية بخط اليد وإظهار الحل النهائي مباشرة بعد الانتهاء من الكتابة.

2- مزية Smart Script لتعزيز تجربة الكتابة بخط اليد:

بمساعدة قلم آبل الإلكتروني Apple Pencil، تجعل مزية Smart Script الملاحظات المكتوبة بخط اليد سلسة وأسهل للقراءة؛ إذ تسمح Smart Script للمستخدمين بالكتابة بسرعة وتعزز تلقائيًا الوضوح من خلال تحسين النص المكتوب بخط اليد لحظيًا.

كما تسهل تحرير النص المكتوب بخط اليد، فباستخدام Apple Pencil، يمكن للمستخدمين بسهولة إضافة مسافة أو مسح جملة أو لصق نص مكتوب بخط اليد، وتعزز هذه المزية تلقائيًا تنسيق النص ليناسب المحتوى الجديد.

3- إمكانية تخصيص لون أيقونات التطبيقات وحجمها:

يسمح iPadOS 18 للمستخدمين بتخصيص لون التطبيقات وحجمها وتنظيمها؛ إذ يمكنهم تنظيم أيقونات التطبيقات بالطريقة المفضلة لهم ووضعها في أي مكان على الشاشة الرئيسية، كما يمكن تغيير ألوان الأيقونات لتبدو داكنة على سبيل المثال، بالإضافة إلى إمكانية تكبير أحجام الأيقونات.

4- إمكانية قفل التطبيقات وإخفائها:

مثل نظام iOS 18 يتيح iPadOS 18 للمستخدمين قفل التطبيقات وإخفائها من الشاشة الرئيسية، وذلك بهدف توفير طريقة جديدة للحفاظ على خصوصية البيانات، ومنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات والملفات والصور المخزنة في التطبيقات المختلفة حتى لو تمكن شخص آخر من استخدام جهازك اللوحي، فعند إخفاء التطبيق أو قفله، لا يمكن استخدامه إلا بعد المصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID.

ما الأجهزة الداعمة لنظام iPadOS 18؟

إليك جميع طرز آيباد الداعمة لنظام التشغيل iPadOS 18:

جهاز iPad Pro إصدار 2018 وجميع الإصدارات الحديثة.

جهاز iPad Air 3 وجميع الإصدارات الحديثة.

جهاز iPad mini 5 وجميع الإصدارات الحديثة.

جهاز iPad 7 وجميع الإصدارات الحديثة.