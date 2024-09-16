هونر تطرح حاسوبها اللوحي الجديد Pad X8a

طرحت هونر حاسوبها اللوحي الجديد Pad X8a، ويحتوي الجهاز على شاشة من نوع TFT LCD بقياس قدره 11 بوصة وبدقة قدرها 1920×1200 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا وبنسبة شاشة إلى جسم قدرها 84 في المئة.

وتدعم الشاشة ما يصل إلى 16.7 مليون لون مع ذروة سطوع قدرها 400 شمعة في المتر المربع وبكثافة قدرها 207 بكسلات لكل بوصة، وهي حاصلة على شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض والتجربة الخالية من الوميض.

وزودت هونر الحاسوب اللوحي بمعالج Snapdragon 680 من كوالكوم مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 610.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي افتراضية قدرها 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة المستخدم MagicOS 8.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويتميز الحاسوب بجسم معدني متكامل بإطار من الألمنيوم وجهة خلفية من الألمنيوم، ويبلغ سمكه ما يصل إلى 7.25 ملم فقط.

ويأتي الحاسوب بأبعاد قدرها 256.97 ملم × 168.46 ملم × 7.25 ملم؛ وبوزن قدره 495 جرامًا، ويحتوي على أربعة مكبرات صوت وتقنية HONOR Hi-Res الصوتية للحصول على صوت نقي للغاية.

وزودت هونر الحاسوب بكاميرا خلفية بدقة قدرها 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2 بتركيز تلقائي، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2 بتركيز ثابت.

ويستمد الجهاز اللوحي الطاقة من بطارية بسعة قدرها 8300 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 10 واط.

ووفقًا للشركة، فإن الجهاز قادر على تشغيل الفيديو عبر الإنترنت لمدة قدرها 14 ساعة تقريبًا بشحنة كاملة.

وفيما يتعلق بالاتصال، فإن جهاز هونر الجديد يدعم معيار الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق Wi-Fi 5 والبلوتوث 5.1، مع منفذ من نوع USB Type-C.

وتطرح هونر جهازها الجديد Pad X8a باللون الرمادي، وهو متاح للشراء بسعر قدره 155 دولارًا للنسخة الوحيدة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، ويحصل المشترون على حافظة Honor Flip Cover مجانًا.