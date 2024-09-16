هواوي تقترب من إطلاق نظام HarmonyOS NEXT المستقل تمامًا عن أندرويد

تعتزم شركة هواوي إطلاق نظام التشغيل HarmonyOS NEXT بحلول نهاية هذا الشهر، وهو نظام تشغيل خاص بها مستقل تمامًا عن نظام أندرويد.

وأكدت الشركة الصينية موعد إطلاق نظامها المنتظر وفقًا لتصريحات رسمية لمسؤولي الشركة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويشكّل هذا الإعلان خطوة هامة للشركة، خصوصًا بعد العقوبات الأمريكية التي حدّت وصول هواوي إلى خدمات جوجل.

وكانت هواوي قد كشفت عن نظام HarmonyOS في عام 2019، وقد بدأ أولًا في أجهزة التلفاز الذكية قبل أن ينتقل إلى الهواتف الذكية في العام التالي، ثم إلى باقي منتجات الشركة مثل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وإنترنت الأشياء.

واعتمد نظام HarmonyOS في البداية على مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP) ونواة لينكس؛ من أجل تشغيل تطبيقات أندرويد عليه بسهولة، لكن نظام HarmonyOS NEXT، يُعد تطورًا كبيرًا عن الإصدارات السابقة، إذ أُعيدت كتابة النظام بنحو كامل ليصبح خاليًا تمامًا من أي أكواد تخص نظام أندرويد، وليدعم التطبيقات الأصلية المُصممة له.

ولم يكن هذا الانتقال بمعزل عن دعم مجتمع المطورين. فقد أعلنت العديد من الشركات الصينية الكبرى في مجالات البرمجيات والألعاب والترفيه والتجارة الإلكترونية عزمها تطوير تطبيقات أصلية لنظام HarmonyOS، ومن المنتظر إطلاق العديد من التطبيقات الأصلية للنظام من كبرى الشركات الصينية بالتزامن مع الإطلاق الرسمي له.

ومن المتوقع أن تكون هواتف هواوي Mate 70 القادمة أولى الأجهزة التي تعمل بنظام HarmonyOS NEXT المنتظر.

ومع أن قدرة النظام على منافسة الهيمنة العالمية لنظام أندرويد ما زالت غير واضحة، لكن التزام هواوي بتطوير نظام تشغيل مستقل يُعد خطوة جريئة قد تغير ملامح سوق الأجهزة المحمولة، خاصةً في الصين على المدى القريب.