مقارنة بين هاتفي iPhone 16 Pro Max و Google Pixel 9 Pro XL

يُعدّ هاتف iPhone 16 Pro Max أكبر وأحدث هاتف آيفون، ويتمتع بمواصفات قوية، ويدعم الذكاء الاصطناعي ويمتاز بالأداء السريع والعالي الكفاءة بفضل معالج A18 Pro الجديد كليًا من آبل.

لم تكن آبل الشركة الوحيدة التي أطلقت في هذا العام هواتف مميزة تتمتع بمواصفات قوية وتدعم الذكاء الاصطناعي، فقد أطلقت جوجل الشهر الماضي هاتف Pixel 9 Pro XL الكبير الحجم الذي يتمتع بمواصفات قوية وأداء مميز ويدعم الذكاء الاصطناعي ويُعدّ منافسًا لهاتف آيفون الجديد.

كلا الهاتفين يُباعان بأسعار متقاربة، ويمتازان بالحجم الكبير والأداء المميز، والكاميرات الاحترافية والتصميم الجذاب، ولكن هناك الكثير من الفروق بينهما وسنوضح أبرزها فيما يلي:

1- يحتوي هاتف Pixel 9 Pro XL على شاشة أكثر سطوعًا من شاشة هاتف آيفون:

يحتوي هاتف iPhone 16 Pro Max على شاشة أكبر قليلًا من شاشة هاتف جوجل، ولكن شاشة Pixel 9 Pro XL تمتاز بأنها أكثر سطوعًا من شاشة هاتف آيفون.

إذ يضم iPhone 16 Pro Max شاشة Super Retina XDR OLED يبلغ مقاسها 6.9 بوصات وتمتاز بدقة قدرها 2868 × 1320 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 2000 شمعة في المتر المربع. وأما هاتف Pixel 9 Pro XL فيضم شاشة Super Actua OLED يبلغ مقاسها 6.8 بوصات وتمتاز بدقة قدرها 1344 × 2992 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وهذا يعني أنها أكثر سطوعًا ودقة من شاشة آيفون.

تمتاز الشاشات في كلا الهاتفين بدعم خاصية التشغيل الدائم، ودعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

2- يحتوي iPhone 16 Pro Max على زر جديد للتحكم في الكاميرا:

من أبرز المزايا الجديدة في iPhone 16 Pro Max زر التحكم في الكاميرا المادي الذي يتيح لك تشغيل تطبيق الكاميرا بسهولة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، كما يمكن استخدامه لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو وضبط التركيز والتكبير والتصغير. بالإضافة إلى إمكانية استخدامه لتفعيل مزية الذكاء البصري (visual intelligence) الجديدة من آبل والشبيهة بمزية Google Lens.

يمكنك تعرّف المزيد عن استخدامات زر التحكم في الكاميرا الجديد في هواتف آيفون في مقال: “ما استخدامات زر التحكم في الكاميرا الجديد في هواتف آيفون 16؟“.

3- كلا الهاتفين يحتويان على كاميرات احترافية:

يضم iPhone 16 Pro Max كاميرا رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع دعم التكبير البصري بمعدل 5x. ويمكن لهذا الهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية.

وأما هاتف Pixel 9 Pro XL فيضم بكاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع تكبير بصري يصل إلى 5x. ويمكن لهاتف جوجل تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية وبدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

4- يعمل iPhone 16 Pro Max بمعالج A18 Pro الفائق القوة:

يعمل iPhone 16 Pro Max بمعالج A18 Pro، ويعمل هاتف Pixel 9 Pro XL بمعالج Tensor G4 الأحدث من جوجل. وفيما يتعلق بقوة الأداء تفوقت آبل على المنافسين في السنوات الأخيرة مثل جوجل وسامسونج بمعالجات Pro الخاصة بهواتف آيفون من طرز برو، وهذه هي الحال في هذا العام مع معالج A18 Pro الذي تفوق في اختبارات Geekbench 6، فقد تفوق معالج A18 Pro على معالج Tensor G4 الذي يعمل به هاتف Pixel 9 Pro XL وعلى معالج Snapdragon 8 Gen 3 الخاص بهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra.

كلا المعالجين يمكنهما تشغيل مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، إذ تقدم جوجل الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي في هاتفها الجديد، وأبرزها:

مزايا تحرير الصور ومقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مثل: Zoom Enhance و Add Me و Magic Editor.

أداة إنشاء الصور Pixel Studio.

مزية Call Assist لتلخيص المكالمات الهاتفية.

مزية البحث Circle to Search.

روبوت Gemini المدمج الذي يحل محل مساعد جوجل.

أعلنت آبل أيضًا مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي ستصل إلى هواتفها الجديدة في تحديثات نظام التشغيل القادمة، وأبرز هذه المزايا: أدوات الكتابة وأدوات التلخيص في تطبيق الملاحظات، وإمكانية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي باستخدام Image Playground وإنشاء الرموز التعبيرية Genmoji بالإضافة إلى المساعد الصوتي سيري المحسن والمدعوم من ChatGPT.

5- يتفوق هاتف Pixel 9 Pro XL على هاتف آيفون بسرعة الشحن:

حسنت شركتا آبل وجوجل سرعة الشحن في هاتفي iPhone 16 Pro Max و Pixel 9 Pro XL، وكلاهما يقدمان شحنًا أسرع من الطرز السابقة.

ومع ذلك، يتفوق هاتف Pixel 9 Pro XL بسرعة الشحن على هاتف آيفون؛ إذ يمكنه الوصول إلى نسبة شحن قدرها 70% خلال 30 دقيقة باستخدام شاحن بقوة تبلغ 45 واطًا. وأما هاتف iPhone 16 Pro Max فهو قادر على الوصول إلى نسبة قدرها 50% من الشحن في 30 دقيقة باستخدام شاحن بقوة تبلغ 20 واطًا.

وفيما يتعلق بالشحن اللاسلكي، يتفوق هاتف آيفون على هاتف جوجل؛ إذ يمكن استخدام شاحن MagSafe الخاص بهاتف آيفون للوصول إلى نسبة شحن قدرها 50% خلال 30 دقيقة عند استخدام شاحن بقدرة تبلغ 30 واطًا.

6- السعر:

هاتف iPhone 16 Pro Max متاح الآن للطلب الأولي وسيكون متاحًا في الأسواق في تاريخ 20 من سبتمبر الجاري، ويُباع هذا الهاتف بسعر يبدأ من 1200 دولار، وأما هاتف جوجل Pixel 9 Pro XL فيُباع بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 16 Pro Max و Pixel 9 Pro XL:

iPhone 16 Pro Max Pixel 9 Pro XL المعالج معالج (Apple A18 Pro) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Google Tensor G4) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 128، أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 42 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأبيض، والأسود والتيتانيوم الطبيعي، والذهبي. الوردي، والأبيض والرمادي والأسود. نظام التشغيل iOS 18. أندرويد 14. الوزن 227 جرامًا. 221 جرامًا. السعر يبدأ من 1200 دولار. يبدأ من 1099 دولارًا.