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ما الجديد في تطبيق الكاميرا في نظام iOS 18؟

16 سبتمبر 2024آخر تحديث: 16 سبتمبر 2024
أقل من دقيقة

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16 سبتمبر 2024آخر تحديث: 16 سبتمبر 2024
أقل من دقيقة
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