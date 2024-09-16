مايكروسوفت تعلن أداة الذكاء الاصطناعي Copilot Pages

أعلنت مايكروسوفت الأداة الرقمية الجديدة لعصر الذكاء الاصطناعي Copilot Pages، وهي لوحة ديناميكية مصممة لتتيح التعاون بين مستخدمين متعددين بالذكاء الاصطناعي.

وتتيح Copilot Pages استخدام روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Copilot وسحب الردود إلى صفحة جديدة لتحريرها بطريقة تعاونية مع الآخرين.

وقالت مايكروسوفت: “يمكنك التعاون أنت وفريقك ضمن صفحة واحدة باستخدام Copilot، ورؤية عمل الجميع في الوقت الفعلي، وإضافة محتوى إضافي من بياناتك وملفاتك والويب إلى صفحتك. يُعد هذا بمنزلة نمط عمل جديد كليًا، وهو التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي”.

وتطرح مايكروسوفت Copilot Pages لعملاء Microsoft 365 Copilot، وتتاح عمومًا لجميع المشتركين في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي تعتمد على منصة مايكروسوفت للعمل التعاوني Loop المتضمنة مستندات أوفيس المستقبلية.

وتستطيع تبادل Copilot Pages من خلال رابط، ويمكن للزملاء البدء فورًا بالتحرير بطريقة مماثلة لطريقة العمل مع مستند وورد مشترك.

ويمكنك أيضًا تضمين Copilot Pages في صفحات أخرى بصفتها مكونات. ونظرًا إلى أنها مرتبطة بمركز عمل Copilot الجديد المسمى BizChat، فإنك بالإمكان سحب البيانات من الويب أو من ملفات العمل لإنشاء خطة مشروع وملاحظات اجتماع وغير ذلك الكثير.

وترى مايكروسوفت أن Copilot Pages هو نمط جديد من العمل يتضمن مدخلات بشرية وذكاء اصطناعي في لوحة واحدة.

كما تقدم مايكروسوفت ميزة Copilot Pages لأكثر من 400 مليون شخص لديهم حق الوصول إلى روبوت الدردشة Copilot المجاني للشركة عند تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft Entra التجاري.

وتُعد هذه الميزة جزءًا من مزايا Copilot للشركات التي تتضمن تحسين المساعد الذكي عبر مجموعة متنوعة من تطبيقات أوفيس.

كما تطلق مايكروسوفت وكلاء Copilot لجميع الشركات بعد إعلان الوكلاء في مؤتمر Build في وقت سابق من هذا العام.

ويعمل الوكلاء بصفتهم موظفين افتراضيين لأتمتة المهام. وبدلًا من أن يظل Copilot خاملًا في انتظار الاستعلامات، فإنه يصبح قادرًا على أداء أشياء، مثل مراقبة البريد الإلكتروني وأتمتة سلسلة من المهام أو إدخال البيانات التي يجب على الموظفين إدخالها يدويًا.

ويحصل مشتركو Microsoft 365 Copilot على إمكانية الوصول إلى أداة إنشاء الوكلاء داخل Copilot Studio.

وقالت مايكروسوفت: “يستطيع أي شخص الآن إنشاء وكيل Copilot مباشرةً في BizChat أو SharePoint”.

وصممت الشركة الوكلاء ليظهروا بصفتهم زملاء افتراضيين داخل تيمز أو أوتلوك، مما يسمح لك بطرح الأسئلة عليهم.