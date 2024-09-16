مايكروسوفت تجلب مزايا ذكاء اصطناعي جديدة إلى تطبيقات أوفيس

كشفت مايكروسوفت مزايا جديدة في خطة الاشتراك Microsoft 365 Copilot مصممة لتحسين تكامل الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقات أوفيس.

ويحصل إكسل على تكامل بايثون داخل Copilot، ويحتوي بوربوينت على أداة بناء سردية مُحسَّنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويتحسن وورد في المسودات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ويستطيع Copilot مساعدتك في تنظيم صندوق البريد في أوتلوك.

وبعد جلب بايثون إلى إكسل في العام الماضي، تجمع مايكروسوفت الآن بين دعم بايثون و Copilot للسماح لمستخدمي إكسل بإجراء تحليل متقدم بسهولة عبر بيانات جدول البيانات.

وقالت مايكروسوفت: “يستطيع أي شخص العمل مع Copilot لإجراء تحليل متقدم، مثل تحليل المخاطر والتعلم الآلي وتصور البيانات المعقدة، وكل ذلك باستخدام اللغة الطبيعية، دون الحاجة إلى البرمجة”.

ويدخل تكامل Copilot وبايثون داخل إكسل المعاينة العامة، كما تتيح مايكروسوفت ميزة Copilot في إكسل عمومًا لمشتركي Microsoft 365 Copilot.

وجلبت مايكروسوفت دعم Copilot إلى XLOOKUP و SUMIF للمساعدة في إنتاج المخططات والجداول المحورية.

كما يحصل Copilot في بوربوينت على تحسينات، مع أداة إنشاء سردية محسّنة مصممة للسماح لك بإنشاء مسودة أولى من مجموعة الشرائح بسرعة.

ويستخدم مساعد الذكاء الاصطناعي قريبًا قالبًا يحمل علامة تجارية للشركة لإنشاء مسودات أو صور معتمدة من الشركة من مكتبات SharePoint.

ويلخص Copilot في تيمز في وقت لاحق من هذا الشهر المحادثات التي حدثت في الدردشة النصية بالإضافة إلى المحادثات المنطوقة في الاجتماعات.

ويساعد هذا منظمي الاجتماعات في التحقق من عدم تفويت أي أسئلة مكتوبة في الدردشة دون الإجابة عنها. وقالت مايكروسوفت: “يخبرنا عملاؤنا أن Copilot في تيمز قد غير الاجتماعات”.

وبدأت مايكروسوفت الآن بالسماح لمساعد الذكاء الاصطناعي بتنظيم صندوق البري الإلكتروني. وتتيح ميزة “إعطاء الأولوية لصندوق البريد” الجديدة لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot إعطاء الأولوية تلقائيًا لرسائل البريد الإلكتروني.

وفي وقت لاحق من هذا العام، تستطيع تعليم Copilot الموضوعات أو الكلمات الرئيسية أو الأشخاص المحددين المهمين لك، مما يسمح لمساعد الذكاء الاصطناعي بوضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني هذه بصفتها ذات أولوية عالية.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، تعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين Copilot في وورد للسماح لك بالرجوع إلى البيانات من رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات، إلى جانب البيانات من المستندات.

ويسهل هذا الأمر إحضار المرفقات من رسائل البريد الإلكتروني أو نقاط الحديث الكاملة من الاجتماعات.

كما تطرح مايكروسوفت Copilot في OneDrive في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يسهل تلخيص ما يصل إلى خمسة ملفات ومقارنتها لتحديد الاختلافات بينها.

وصممت مايكروسوفت تحسينات Copilot في أوفيس لجعل المساعد الذكي جذابًا للشركات. وتقول مايكروسوفت إن 60 في المئة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500 تستخدم Copilot الآن وأن عدد الأشخاص الذين يستخدمون Copilot يوميًا في العمل تضاعف تقريبًا ربعًا بعد ربع.

وفازت مايكروسوفت بعميل كبير لاشتراك Microsoft 365 Copilot، إذ حصلت فودافون على 68 ألف ترخيص Microsoft 365 Copilot لموظفيها البالغ عددهم 100 ألف، بعد تجربة المساعد الذكي ورؤية الفوائد المبكرة.