سلاك تضيف وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى المحادثة

تسهل منصة المراسلة في مكان العمل سلاك جلب وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتتوفر الميزة الجديدة Agents for Slack للمستخدمين الذين يدفعون.

وتجلب الميزة وكلاء الذكاء الاصطناعي من الشركاء والجهات الخارجية والعملاء إلى منصة الدردشة.

وأوضح روب سيمان، كبير مسؤولي المنتجات في سلاك، أن الموظفين يرغبون في توحيد أدوات العمل في مكان واحد حتى لا يضطروا إلى البحث عن المعلومات.

وقال سيمان: “يقضي الموظفون ثلث يومهم في أداء مهام يعدونها ذات قيمة منخفضة، ونصف الأشخاص لا يعثرون على المعلومات التي يحتاجون إليها لأداء وظائفهم بسبب وجود الكثير من التطبيقات والخدمات التي يستخدمونها يوميًا ومن الصعب تتبعها”.

ولا تمتلك سلاك وكلاء ذكاء اصطناعي، مع أنها تستضيف وكلاء ذكاء اصطناعي من المنصات التي يستخدمها عملاؤها.

وتتيح مجموعة وكلاء الذكاء الاصطناعي الجديدة Agentforce للأشخاص التحدث إلى بياناتهم واتخاذ إجراءات بخصوص المهام.

وقال سيمان: “يستطيع الأشخاص كتابة الأسئلة أو التعليمات إلى Agentforce، وتستند الردود إلى البيانات الموجودة في نظام إدارة علاقات العملاء ومحادثتك، إلى جانب السياق الذي يحدث عبر سلاك”.

وتجلب سلاك وكلاء الذكاء الاصطناعي من شركات، مثل Asana و Cohere و Adobe Express و Workday و Writer.

وتعتمد الإجراءات التي يتخذها هؤلاء الوكلاء على البرمجة التي وضعها الشركاء. ويمكن للعملاء الذين صنعوا وكلاء ذكاء اصطناعي إدماجهم في سلاك.

وتعني الميزة الجديدة أنه يمكن لعملاك سلاك التواصل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال واجهة مخصصة تتيح للمستخدم طرح الأسئلة المخزنة عادةً في نظام إدارة علاقات العملاء في نافذة سلاك.

ويستطيع وكيل الذكاء الاصطناعي التوصية بالخطوات التالية أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني نيابة عن المستخدمين.

وتصر سلاك على الوصول المحدود لوكلاء الذكاء الاصطناعي إلى معلومات العملاء. وقال سيمان: “صممنا واجهة برمجة تطبيقات جديدة خصوصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي تمنع تصدير البيانات أو تخزينها أو استخدامها لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة”.

وتستطيع التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر سلاك بصفتها إصدارات قوية من التطبيقات المتصلة بخدمة الدردشة، مثل تقويم جوجل أو زوم.

كما أضافت سلاك ميزة جديدة تسجل النقاط الرئيسية في جلسات الدردشة المرئية غير الرسمية المعروفة باسم التجمعات Huddles، سواء كانت رسائل صوتية أو مكتوبة حتى يتمكن المستخدمون من التركيز على العمل.

وتتيح الميزة تنظيم الملاحظات وعناصر العمل والملفات المشتركة، ويمكن لجميع الحاضرين في الاجتماع بعد ذلك عرض الملاحظات لاحقًا، حتى لو لم يتمكنوا من الحضور.

وتساعد ميزة توفير الوقت AI Workflow Builder في أتمتة المهام، في حين يجد البحث بالذكاء الاصطناعي إجابات للأسئلة من الملفات الموجودة ضمن سلاك أو النصوص أو المستندات من التطبيقات المتصلة، مثل زوم.