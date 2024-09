سامسونج تروّج لمزايا Galaxy AI بإعلانات كرتونية

أطلقت سامسونج حديثًا حملة إعلانية لمزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها Galaxy AI تتضمن مقاطع دعائية كرتونية.

ولجأت الشركة الكورية إلى استخدام لغة رمزية وأسلوب كرتوني بسيط يشبه برامج الأطفال، بدلًا من تسليط الضوء على المزايا العملية والتفاصيل التقنية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطوّرها.

وركّزت مقاطع الفيديو الترويجية على صور خيالية وأيقونات متحركة تؤدي دور تطبيقاتها الأساسية، دون أن تقدّم شرحًا واضحًا لكيفية عمل المزايا الجديدة.

وكانت سامسونج قد أطلقت الكثير من الحملات الترويجية لمزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها منذ إعلانها مطلع العام الجاري، وقد تكون تلك الإعلانات الجديدة سبيلها للوصول إلى فئة عمرية أقل أو توضيح مفاهيم الذكاء الاصطناعي بنحو أبسط من المعتاد.

وتطلق سامسونج تلك الحملة الدعائية تحت اسم All About Switching أو “كل شيء عن التبديل”، وهي تطرح المقاطع الترويجية في حلقات متتابعة، ويبدو أن الشركة تستهدف بنحو خاص العملاء الذين يودون تجربة أجهزتها، إذ يشير الوصف إلى تطبيق Try Galaxy الذي يتيح إمكانية تجربة واجهة سامسونج الجديدة في أجهزتها.

وتوفر سامسونج عبر Galaxy AI العديد من المزايا المهمة، مثل الترجمة الحية للمكالمات وتلخيص النصوص والتسجيلات الصوتية، وتحسين جودة الصور، وتسهيل تحرير الصور، وتحسين البحث بميزة دائرة البحث بالتعاون مع جوجل، وغيرها من المزايا.

وتأتي تلك الحملة بالتزامن مع إعلان آبل مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها التي تُعرف باسم Apple Intelligence، والتي تستعد لبدء إطلاقها في شهر أكتوبر المقبل.