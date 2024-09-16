إطلاق نظام watchOS 11 لساعات آبل الذكية

أعلنت شركة آبل رسميًا إطلاق نظام watchOS 11 لساعاتها الذكية، وهو يحمل تحسينات عديدة، ومزايا متقدمة لبعض الإصدارات.

ومن أبرز المزايا في النظام الجديد ميزة اكتشاف توقف التنفس في أثناء النوم التي أعلنتها آبل عند الكشف عن Apple Watch Series 10، إذ ستكون تلك الميزة متاحة أيضًا في ساعتي Apple Watch Series 9 أو Apple Watch Ultra 2 مع التحديث الجديد.

وستعمل هذه الميزة على إرسال تنبيه في حال اكتشاف الحساسات اضطرابات في التنفس في أثناء النوم، وقد حصلت هذه الميزة الصحية حديثًا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

ويقدّم نظام watchOS 11 أيضًا تطبيق العلامات الحيوية Vitals الجديد، الذي يجمع البيانات الصحية في أثناء الليل في مكان واحد، ويضع معايير أساسية لقياسات الصحة، ويعلم المستخدم في حال كانت هناك أي قيم خارج النطاق المعتاد، مما قد يساعد في اكتشاف الأمراض أو تتبع تأثيرات العادات الصحية المختلفة.

وعلى نفس المنوال، تضيف ميزة “الحمل التدريبي” الجديدة إمكانية قياس شدة التدريبات بمرور الوقت. بعد تحديد مستوى الشدة الأساسي على مدى 28 يومًا، ويمكن معرفة مدى قوة التدريبات التي يجريها المستخدم مقارنةً بالمتوسطات المعتادة. وعند إطلاقها، ستدعم الميزة 17 نوعًا من التدريبات، ومنها المشي والجري وركوب الدراجات والتجديف وغيرها.

وأضافت آبل إمكانية إيقاف أهداف حلقات النشاط أو تخصيصها؛ إذ يمكن للمستخدمين أخذ استراحة لمدة قدرها يوم أو أسبوع أو حتى شهر دون فقدان سلسلة الجوائز. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعيين أهداف مختلفة لحلقات النشاط لكل يوم من أيام الأسبوع وتخصيص البيانات المهمة في تطبيق الصحة في هواتف آيفون.

ومن المزايا الأخرى الجديدة التي أضافتها آبل ميزة تتبع الحمل في تطبيق Cycles، بجانب تحسينات أخرى في واجهة المستخدم.

ولتنزيل نظام watchOS 11، يجب أولًا تثبيت نظام iOS 18 في هاتف آيفون المقترن، ثم فتح تطبيق Watch على الهاتف، والتوجه إلى “الإعدادات العامة” ثم الضغط على “تحديث البرامج”، علمًا بأن النظام متوفر لساعة Apple Watch Series 6 فما أحدث وإصدارات Ultra والجيل الثاني من ساعة SE.