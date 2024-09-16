آبل تواجه ضعفًا في طلب نماذج آيفون 16 برو

انخفضت أسهم آبل بعد أن حذر المحلل مينج تشي كو من أن طلب نماذج آيفون 16 برو الجديدة كان أقل من المتوقع. وكتب المحلل في تقرير أن مبيعات الطلبات الأولية بلغت ما يقدر بنحو 37 مليون وحدة.

وأشار كو إلى أن هذا أقل بنحو 13 في المئة مقارنةً بإطلاق آيفون 15 في العام الماضي، وهو نتيجة للاهتمام الضعيف بالنماذج الاحترافية من آيفون 16.

وقال كو بعد تجميع البيانات من مواقع آبل بخصوص مبيعات الطلبات الأولية لكل نموذج من نماذج آيفون 16 ومتوسط ​​أوقات التسليم: “أحد العوامل الرئيسية لانخفاض الطلب بطريقة غير متوقعة هو عدم توفر مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence عند إطلاق النماذج الاحترافية من آيفون 16، إلى جانب أن المنافسة الشديدة في السوق الصينية تؤثر في طلب آيفون”.

وفي يوم الإثنين الماضي، كشفت آبل عن إصدارات جديدة من آيفون و AirPods و Apple Watch في حدث أقيم في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

وبدأت طلبات هواتف آيفون الجديدة الأولية يوم الجمعة، مع أن مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence الأولى لن تُطلق حتى الشهر المقبل، في إصدار تجريبي.

وكتب المحللون في باركليز وجي بي مورجان وبنك أوف أميركا في ملاحظات للمستثمرين بأن أوقات الشحن قد تترجم إلى طلب ضعيف مقارنةً بالعام الماضي.

وكتب محللو باركليز: “بناءً على محادثاتنا مع الموزعين وتحليل أرقام الطلب الأولي عبر مواقع التجارة الإلكترونية الصينية الرئيسية، انخفض إجمالي وحدات الطلب الأولي سنويًا خلال اليومين الأولين، مع مزيج أقل من الطراز الاحترافي. انخفض طلب النماذج الاحترافية، في حين ارتفع طلب النماذج الأخرى”.

وأضاف محللو باركليز أن طرح مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence باللغة الصينية لن يحدث قبل عام 2025، وهو ما قد يخفف من الحماس المبكر لتشكيلة آيفون.

كما يؤثر الاقتصاد الكلي والمنافسة في مبيعات آيفون في الصين. واضطرت آبل إلى الاعتماد على الحسومات الكبيرة لمساعدة مبيعات آيفون 15 في الصين.

وعند تتبع أوقات التسليم في الأسواق الرئيسية بصفتها مؤشرًا للطلب، كتب محللو جي بي مورجان أن أوقات التسليم المبكرة تشير إلى طلب نماذج آيفون 16 العادية يتماشى مع سلسلة آيفون 15 خلال الأسبوع الأول، في حين أن مؤشرات الطلب المبكر لنماذج آيفون 16 الاحترافية ضعيفة مقارنةً بسلسلة آيفون 15.

ويُعد كل من آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس من هواتف آبل الفاخرة التي تتميز بشاشات وكاميرات فضلى مقارنةً بنماذج آيفون الأخرى، ويبدأ سعرهما من 1000 دولار و 1200 دولار على التوالي.