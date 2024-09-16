آبل تطلق نظام iPadOS 18 لأجهزة آيباد

بدأت آبل إطلاق نظام iPadOS 18 الجديد لأجهزة آيباد، وهو تحديث جديد يضم العديد من المزايا الجديدة لأجهزة آبل اللوحية وملحقاتها.

وبات النظام متاحًا لكافة أجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS 17 الحالي ما عدا الجيل السادس من جهاز آيباد الأساسي الذي صدر عام 2018.

ويعمل نظام ‌iPadOS 18‌ على الجيل الثالث من أجهزة آيباد برو بشاشة قياسها 12.9 إنشًا فما أحدث، وكافة إصدارات آيباد برو بشاشة قياسها 11 إنشًا، والجيل الثالث من آيباد آير فما أحدث، والجيل السابع من جهاز آيباد الأساسي فما أحدث، والجيل الخامس من آيباد ميني فما أحدث.

ومن الإضافات المهمة في نظام iPadOS 18 وجود تطبيق الآلة الحاسبة الخاص بآبل لأول مرة، إذ كان غائبًا طوال السنوات الماضية عن أجهزة آيباد لأسباب غير مفهومة، ويتيح هذا التطبيق إجراء العديد من العمليات الحسابية البسيطة والمعقدة وتحويل الوحدات، وهو يُغني عن التطبيقات الخارجية.

وفي تطبيق الملاحظات، أضافت آبل إمكانية حل المعادلات والمسائل الحسابية بمجرد كتابتها وفور كتابة علامة “يساوي” بعدها.

وحدثّت آبل متصفح سفاري لعرض المعلومات المهمة عند تصفح المواقع، وميزة جدول المحتويات المفصل الذي يعرض ملخص الأفكار العامة ويتيح استكشاف جوهر المقال قبل بدء قراءته.

ويتشارك نظام iPadOS 18 مع نظام iOS 18 في العديد من المزايا، ومنها جعل الشاشة الرئيسية قابلة للتخصيص على نحو أكبر بالسماح بتحريك الأيقونات في أي مكان على الشاشة وتغيير لون الأيقونات عند التحوّل إلى الوضع الليلي، وكذلك السماح بتخصيص مركز التحكم، وتجربة تطبيق الصور بتصميمه الجديد، وتطبيق إدارة كلمات المرور، وقفل التطبيقات، ومزايا جديدة في تطبيق الرسائل، وغيرها.