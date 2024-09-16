آبل تطلق رسميًا نظام iOS 18 لهواتف آيفون

بدأت آبل إطلاق نظام iOS 18 الجديد بإصداره النهائي لهواتف آيفون لكافة المستخدمين بعد مدة تجريبية قدرها 3 أشهر.

ويمكن تحميل النظام الجديد الآن على هواتف آيفون المتوافقة التي تشمل إصدارات آيفون XR و XS و XS ماكس، بالإضافة إلى الإصدارات الحديثة كهواتف آيفون 11 و 12 و 13 و 14 و 15، وكذلك الإصدارات الرخيصة كالجيل الثاني من هاتف آيفون SE فما أحدث.

ويمكن تحميل نظام iOS 18 لهواتف آيفون المؤهلة للترقية عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على “عام” ثم اختيار “تحديث البرنامج”، لتنزيل التحديث وتثبيته، علمًا بأن كافة إصدارات آيفون التي تعمل حاليًا بنظام iOS 17 مؤهلة للترقية إلى نظام iOS 18.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار الأولي من نظام iOS 18 لا يضم مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل، التي تُعرف باسم Apple Intelligence، وسوف تكون متاحة فقط في إصدارات محدودة مع تحديث iOS 18.1 القادم في شهر أكتوبر المقبل.

وستتيح آبل مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لهواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بالإضافة إلى هواتف آيفون 16 الجديدة بكافة إصداراتها.

ويتيح نظام iOS 18 العديد من المزايا الجديدة، ومنها جعل الشاشة الرئيسية قابلة للتخصيص على نحو أكبر بالسماح بتحريك الأيقونات في أي مكان على الشاشة وتغيير لون الأيقونات عند التحوّل إلى الوضع الليلي، وكذلك السماح بتخصيص مركز التحكم.

وأعادت آبل تصميم تطبيق الصور، وأضافت تحسينات جديدة إلى تطبيق الرسائل أهمها دعم رسائل RCS مع هواتف أندرويد، كما تقدّم آبل تطبيق Password لإدارة كلمات المرور، وميزة “وضع الألعاب” لتحسين أداء الألعاب، وإمكانية قفل التطبيقات بالمصادقة البيومترية عبر بصمة الإصبع أو تعرّف الوجه، وغيرها من المزايا الأخرى.